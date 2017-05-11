 ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 50 دولاراً للبرميل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 50 دولاراً للبرميل

ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 50 دولاراً للبرميل
المناطق_رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، نحو واحد بالمئة ليعزز برنت موقعه فوق 50 دولاراً للبرميل، بفعل تراجع في مخزونات الوقود الأمريكية وخفض أكبر من المتوقع في الإمدادات السعودية إلى آسيا.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50.68 دولار للبرميل في الساعة (06:48) بتوقيت جرينتش مرتفعة 46 سنتاً بما يعادل 0.9 بالمئة عن الإغلاق السابق.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47.82 دولار بارتفاع 49 سنتاً أو واحد بالمئة عن التسوية السابقة.
وقال جريج مكينا، كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر لسمسرة العقود الآجلة “شهدنا الأسبوع الماضي أكبر انخفاض في المخزونات للعام إذ هبطت أكثر من خمسة ملايين برميل. ويبدو أن خفض إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بدأ يؤثر أخيراً”.

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