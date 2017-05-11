شرطة عنيزة تكشف غموض مقتل مواطن بطلقٍ ناري

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن شرطة محافظة عنيزة تلقت بلاغاً في تمام الساعة الحادية عشر وخمسون دقيقة من مساء يوم الإثنين الموافق ١٤٣٨/٨/١٢هـ عن تغيب مواطنٍ في العقد الثاني من العمر ، وأنه بجمع المعلومات اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري تم العثور على جثمانه داخل إستراحةٍ خاصة شرقي المحافظة ..

مشيراً إلى استكمال المختصين بالشرطة وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي إجراءات المعاينة الأولية للجثمان والتي أوضحت تعرضه لطلقاتٍ نارية في الجهة اليمنى من الصدر والكتف وطعنةٍ نافذة في الفخذ الأيمن ..

موضحاً بأنه تم ضبط المتهم – سعودي الجنسية – في العقد الثالث من العمر وإيداعه التوقيف والعثور على سلاحٍ ناري في موقع الحادثة ، فيما تم إشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص