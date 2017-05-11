 إلزام المسالخ بتركيب كاميرات وشاشات في صالة الانتظار للمستفيدين بالخفجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إلزام المسالخ بتركيب كاميرات وشاشات في صالة الانتظار للمستفيدين بالخفجي أمير تبوك يوجه بتخصيص مواقع استثمارية لتوفير فرص عمل للشباب والشابات شرطة عنيزة تكشف غموض مقتل مواطن بطلقٍ ناري ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 50 دولاراً للبرميل 50 مركبة تنقل يوميًا شمّام وادي الدواسر لأسواق المملكة متحدث عسكري: الولايات المتحدة ستبدأ سريعًا تسليم الأسلحة لأكراد سوريا القتل حداً لمواطن خطف فتاتين وأحداث قصر وفعل بهم الفاحشة بالقوة فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة حائل “نصرة سوريا” تواصل توزيع المساعدات على اللاجئين في تركيا مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 100 طن من التمور في المخا أمانة القصيم تصادر ٢١ طن من الخضار وتزيل ١٩ مبسط في شارع الخالدية بمدينة بريدة خادم الحرمين يوجه دعوة لرئيس وزراء ماليزيا لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

إلزام المسالخ بتركيب كاميرات وشاشات في صالة الانتظار للمستفيدين بالخفجي

إلزام المسالخ بتركيب كاميرات وشاشات في صالة الانتظار للمستفيدين بالخفجي
المناطق_سطام الفروان

ألزمت بلدية محافظة الخفجي ممثله بإدارة الرقابة الصحية مؤخرا، مشغل المسلخ بالمحافظة بتركيب كاميرات وشاشات في صالة انتظار المستفيدين.

وأضاف رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية ألزمت مشغل المسلخ في المحافظة على تركيب كاميرات وشاشات انتظار للمستفيدين وذلك لتسهيل ذلك على المستفيدين وتنظيم العمل.

وأضاف أنه تم أيضاً تركيب شاشات رقمية إلكترونية لتعريف المستفيد بأرقام الذبائح في صالة الانتظار تسهيلاً للمستفيدين وتقديم خدمة أفضل لهم.

ودعا بلدية محافظة الخفجي جميع المستفيدين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أن أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>