إلزام المسالخ بتركيب كاميرات وشاشات في صالة الانتظار للمستفيدين بالخفجي

ألزمت بلدية محافظة الخفجي ممثله بإدارة الرقابة الصحية مؤخرا، مشغل المسلخ بالمحافظة بتركيب كاميرات وشاشات في صالة انتظار المستفيدين.

وأضاف رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية ألزمت مشغل المسلخ في المحافظة على تركيب كاميرات وشاشات انتظار للمستفيدين وذلك لتسهيل ذلك على المستفيدين وتنظيم العمل.

وأضاف أنه تم أيضاً تركيب شاشات رقمية إلكترونية لتعريف المستفيد بأرقام الذبائح في صالة الانتظار تسهيلاً للمستفيدين وتقديم خدمة أفضل لهم.

ودعا بلدية محافظة الخفجي جميع المستفيدين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أن أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية.