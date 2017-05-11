نائب أمير نجران يستقبل المواطنين والمقيمين ويلتقي منسوبي الإمارة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في ديوان الإمارة، صباح اليوم، المواطنين والمقيمين، حيث تلقى سموه طلباتهم.

والتقى سموه في مجلس الاستقبال الرحالة الباكستاني، محمد علي بخش، والذي تأتي زيارته ضمن رحلته التي يطوف فيها بدراجته الهوائية على مناطق ومدن المملكة، تحت عنوان “عاصفة الحزم”.

عقب ذلك، التقى سموه وكلاء الإمارة، والوكلاء المساعدين، ومديري العموم والموظفين، في جولته داخل ديوان الإمارة، حيث هنأوا سموه بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائباً لأمير منطقة نجران، سألين الله له العون والسداد.

واستمع سموه خلال جولته شرحًا عن الأعمال والمهام التي تقدمها وكالات الإمارة وإداراتها وأقسامها وآلية العمل بها.