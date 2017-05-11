 نائب أمير نجران يستقبل مدير الشرطة ومساعد قائد القوة و قائد حرس الحدود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يستقبل مدير الشرطة ومساعد قائد القوة و قائد حرس الحدود

نائب أمير نجران يستقبل مدير الشرطة ومساعد قائد القوة و قائد حرس الحدود
المناطق_نجران

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، طهر اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن علي الجلعود، وعدداً من مديري القطاعات الأمنية بالمنطقة، والذين قدموا للسلام على سموه الكريم، وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبا لأمير المنطقة، سائلين الله عز وجل لسموه التوفيق والسداد للقيام بمهام عمله.

وأعرب سموه عن شكره لهم على ماعبروا عنه من مشاعر طيبة.

كما التقى سموه ظهر اليوم، مساعد قائد قوة نجران اللواء عبدالرحمن بن ربيع الجهني، والذي قدم للسلام على سموه الكريم، وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبا لأمير المنطقة، سائلاً الله عز وجل لسموه التوفيق والسداد للقيام بمهام عمله. وأعرب سموه عن شكره للواء الجهني وما أعرب عنه من مشاعر طيبة .

والتقى سموه قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ، يرافقه عدد من ضباط حرس الحدود بمنطقة نجران والذين قدموا للسلام على سموه الكريم، وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبا لأمير المنطقة، سائلين الله عز وجل لسموه التوفيق والسداد للقيام بمهام عمله. وأعرب سموه عن شكره لهم على ماعبروا عنه من مشاعر طيبة.

 

 

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