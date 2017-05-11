 الجيش اليمني بإسناد التحالف يبدأ عملية عسكرية لاستكمال تحرير غربي تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني بإسناد التحالف يبدأ عملية عسكرية لاستكمال تحرير غربي تعز

الجيش اليمني بإسناد التحالف يبدأ عملية عسكرية لاستكمال تحرير غربي تعز
المناطق_متابعات

بدأ الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عملية عسكرية واسعة لتحرير كامل منطقة الكدحة التابعة لمديرية المعافر ‏غربي تعز، بعد أن حقق تقدمًا ميدانيًا في جبهات القتال ضد ‏ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في مناطق ريف محافظة تعز 256 كم جنوب العاصمة صنعاء.
ونقل موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر في الجيش اليمني، قوله: “إن الهدف من العمليات العسكرية هو تحرير الجبهة الغربية لمحافظة تعز التي تمتد إلى مناطق الكدحة ‏وموزع وذوباب والوازعية وصولاً إلى المخا تمهيداً لاستكمال تحرير الساحل الغربي لليمن ‏الممتد من محافظتي الحديدة وحتى حجة”.‏
وأوضح أن الجيش شن أمس الأربعاء هجمات عنيفة على مواقع الميليشيات استخدمت فيها الدبابات ‏والمدفعية، إضافة إلى المساندة الجوية من قبل مقاتلات قوات التحالف العربي مما أسفر عن تدمير ثلاث ‏عربات عسكرية تابعة للمليشيا الانقلابية ومقتل جميع عناصرها.
وأشار المصدر إلى أن العمليات تأتي بعد إحراز الجيش تقدماً في المنطقة الثلاثاء ‏الماضي وسيطرتها على مواقع استراتيجية فيها خلال معارك مع المتمردين لقي فيها أبرز ‏قيادتها في الكدحة ويدعى سليم الفيشي مصرعه.‏
وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة فرضت سيطرتها بعد معارك عنيفة مع ‏المتمردين على مدرسة الخلل وتبة الرضعة وموقعي الهوبين والشقف في المناطق المحاذية ‏لدمنة خدير التابعة لمنطقة الأقروض شرقي مديرية المسراخ الواقعة في الجزء الأوسط من ‏تعز.
وأكد المصدر أن الجيش اليمني أفشل محاولة تقدم لميليشيا المتمردين في منطقة الأقروض وذلك في ‏عملية تسلل انتهت بتراجع المليشيات وفرارها تحت ضربات الجيش، مشيراً إلى أن ثلاثة من عناصر المتمردين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح فيما ‏وقع عنصر في الأسر إضافة إلى تدمير طقمين عسكريين .‏

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