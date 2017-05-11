الجيش اليمني بإسناد التحالف يبدأ عملية عسكرية لاستكمال تحرير غربي تعز

بدأ الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عملية عسكرية واسعة لتحرير كامل منطقة الكدحة التابعة لمديرية المعافر ‏غربي تعز، بعد أن حقق تقدمًا ميدانيًا في جبهات القتال ضد ‏ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في مناطق ريف محافظة تعز 256 كم جنوب العاصمة صنعاء.

ونقل موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر في الجيش اليمني، قوله: “إن الهدف من العمليات العسكرية هو تحرير الجبهة الغربية لمحافظة تعز التي تمتد إلى مناطق الكدحة ‏وموزع وذوباب والوازعية وصولاً إلى المخا تمهيداً لاستكمال تحرير الساحل الغربي لليمن ‏الممتد من محافظتي الحديدة وحتى حجة”.‏

وأوضح أن الجيش شن أمس الأربعاء هجمات عنيفة على مواقع الميليشيات استخدمت فيها الدبابات ‏والمدفعية، إضافة إلى المساندة الجوية من قبل مقاتلات قوات التحالف العربي مما أسفر عن تدمير ثلاث ‏عربات عسكرية تابعة للمليشيا الانقلابية ومقتل جميع عناصرها.

وأشار المصدر إلى أن العمليات تأتي بعد إحراز الجيش تقدماً في المنطقة الثلاثاء ‏الماضي وسيطرتها على مواقع استراتيجية فيها خلال معارك مع المتمردين لقي فيها أبرز ‏قيادتها في الكدحة ويدعى سليم الفيشي مصرعه.‏

وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة فرضت سيطرتها بعد معارك عنيفة مع ‏المتمردين على مدرسة الخلل وتبة الرضعة وموقعي الهوبين والشقف في المناطق المحاذية ‏لدمنة خدير التابعة لمنطقة الأقروض شرقي مديرية المسراخ الواقعة في الجزء الأوسط من ‏تعز.

وأكد المصدر أن الجيش اليمني أفشل محاولة تقدم لميليشيا المتمردين في منطقة الأقروض وذلك في ‏عملية تسلل انتهت بتراجع المليشيات وفرارها تحت ضربات الجيش، مشيراً إلى أن ثلاثة من عناصر المتمردين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح فيما ‏وقع عنصر في الأسر إضافة إلى تدمير طقمين عسكريين .‏