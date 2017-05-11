 ماراثون للغة الإنجليزية بالكلية التقنية بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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ماراثون للغة الإنجليزية بالكلية التقنية بنجران

ماراثون للغة الإنجليزية بالكلية التقنية بنجران
المناطق_نجران

اقامت الكلية التقنية بنجران ممثلة بمركز الدراسات العامة واللغة الإنجليزية وبإشراف عضو هيئة التدريب عبدالله بن ناجي آل الحارث مسابقة عامة في اللغة الانجليزية بعنوان ماراثون اللغة الانجليزية الأول ولقد وقع الاختيار علي مجموعة من المتدربين المتميزين وتم اجراء المسابقة بواسطة احد منصات التطبيقات التعليمية بحيث يسمح للجمهور مشاهدة المتسابقين واجاباتهم في نفس الوقت مما يبعث الحماس لدي الجمهور وكذلك المتسابقين .

واشار رئيس مركز الدراسات العامة واللغة الإنجليزية محمد بن حسين آل سماعيل بأن المسابقة تحقق العديد من الأهداف من ضمنها تعزيز القيم وتنمية المواهب الابداعية وخلق بيئة تنافسية بين المتدربين وتحفيزهم على التواصل بلغة العصر وتعويدهم علي المشاركة الفاعلة في الملتقيات والمنافسات العلمية بالإضافة الى استخدام التقنية الحديثة في التعلم وخلق بيئة محفزة .

وفي نهاية المسابقة تم تكريم الفائزين وهم عبدالعزيز محمد التهامي ومفرح مبارك اليامي وعلي ناصر آل ذيبان وحمد صالح آل ذيبان وفايز حسين آل جامش .

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