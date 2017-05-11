بلدية شرق الدمام تداهم شقة عمالة توزع لحوم مجهولة المصدر

داهمت بلدية شرق الدمام مؤخراً، شقه سكنيه تتبع لعدد من العمالة الوافدة في مدينة العمال تستخدما لتقطيع اللحوم وتغليفها.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري أن فرق المراقبة في البلدية قامت بمداهمة شقة سكنية تتبع عمالة تقوم بتقطيع اللحوم وتغليفها بالشقة وتوزيعها على المحلات التجارية والمراكز التجارية.

وأضاف الشمري بأن تلك اللحوم مجهولة المصدر وتقدر كمية اللحوم التي تم إتلافها من قبل البلدية 400 كيلو تقريبا ، مشيرا الى أن البلدية لا تألو جهدا في الحفاظ على الصحة العامة وخاصة صحة المستهلك.

ودعا رئيس بلدية شرق الدمام جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية