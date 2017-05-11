جامعة جازان ترد على مدير شركة الحراسة الأمنية بالجامعة

أصدرت جامعة جازان بيانا بشًان ما نشر على لسان مدير الشركة المتعهدة بالأمن والسلامة في جامعة جازان محمد بن عبدالكريم آل إبراهيم بشأن تأخر صرف رواتب حراس الأمن حيث أقر بأن ما ذكره حراس الأمن صحيح وأن السبب يعود لعدم صرف مستخلصات الشركة من قبل الجامعة منذ ما يقارب الستة أشهر.

وأوضح الناطق الرسمي لجامعة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي بأن الشركة قد استوفت مستحقاتها عن مستخلصين سابقين وتبقت لها مستخلصات لم تصرف بسبب وجود ملاحظات ونواقص تخل بشرط صرفها، كما أن رواتب حراس الأمن ليس لها علاقة بصرف المستخلصات من عدمها وهذا من واجبات الشركة تجاه منسوبيها بحسب العقود المبرمة معهم.

وبين الدكتور أبو هادي أن ما ذكره مدير الشركة بشأن توفير التأمين الطبي الخاص بمسنوبي الشركة غير صحيح ولم يتلقى أي أحد منهم ما يثبت ذلك.

وأضاف الدكتور أبو هادي أن مشكلة حراس الأمن مع شركتهم تنظر من قبل مكتب العمل كالمتبع مع كافة الشركات والمؤسسات ومنسوبيها نظاماً.