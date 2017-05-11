 جامعة جازان ترد على مدير شركة الحراسة الأمنية بالجامعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المعهد التقني السعودي لخدمات البترول يحصد المركز الأول عالمياً في مجال التدريب على تقنيات البترول والغاز مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 6882,51 نقطة ندوة طبية توصي بإنشاء عيادات قصور القلب بالمستشفيات بالفيديو…يناشد الملك ..بالقرض العقاري ويشكوا وزارة الإسكان بلدية شرق الدمام تداهم شقة عمالة توزع لحوم مجهولة المصدر جامعة جازان ترد على مدير شركة الحراسة الأمنية بالجامعة منع خريجي الكليات والمعاهد العسكرية من إقامة حفلات التخرج القبلية افتتاح عيادات برنامج الرعاية النفسية الأولية بالمراكز الصحية بحفرالباطن العيسى: نسعى لتحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات لدعم الاقتصاد الوطني ماراثون للغة الإنجليزية بالكلية التقنية بنجران زيدان متحمس قبل (النهائي الجميل) ضد يوفنتوس الجيش اليمني بإسناد التحالف يبدأ عملية عسكرية لاستكمال تحرير غربي تعز

جامعة جازان ترد على مدير شركة الحراسة الأمنية بالجامعة

جامعة جازان ترد على مدير شركة الحراسة الأمنية بالجامعة
المناطق_أمل بهكلي

أصدرت جامعة جازان بيانا بشًان ما نشر على لسان مدير الشركة المتعهدة بالأمن والسلامة في جامعة جازان محمد بن عبدالكريم آل إبراهيم بشأن تأخر صرف رواتب حراس الأمن حيث أقر بأن ما ذكره حراس الأمن صحيح وأن السبب يعود لعدم صرف مستخلصات الشركة من قبل الجامعة منذ ما يقارب الستة أشهر.

وأوضح الناطق الرسمي لجامعة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي بأن الشركة قد استوفت مستحقاتها عن مستخلصين سابقين وتبقت لها مستخلصات لم تصرف بسبب وجود ملاحظات ونواقص تخل بشرط صرفها، كما أن رواتب حراس الأمن ليس لها علاقة بصرف المستخلصات من عدمها وهذا من واجبات الشركة تجاه منسوبيها بحسب العقود المبرمة معهم.

وبين الدكتور أبو هادي أن ما ذكره مدير الشركة بشأن توفير التأمين الطبي الخاص بمسنوبي الشركة غير صحيح ولم يتلقى أي أحد منهم ما يثبت ذلك.

وأضاف الدكتور أبو هادي أن مشكلة حراس الأمن مع شركتهم تنظر من قبل مكتب العمل كالمتبع مع كافة الشركات والمؤسسات ومنسوبيها نظاماً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>