 ندوة طبية توصي بإنشاء عيادات قصور القلب بالمستشفيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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ندوة طبية توصي بإنشاء عيادات قصور القلب بالمستشفيات

ندوة طبية توصي بإنشاء عيادات قصور القلب بالمستشفيات
المناطق_الجبيل الصناعية

أوصت اللجنة العلمية لندوة قصور عضلة القلب التي أقامها برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل مؤخراً بإنشاء عيادات قصور القلب في المستشفيات.

 

وقد شارك في الندوة التي أقيمت في النادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية تحت عنوان “من التشخيص الى العلاج” بالتعاون مع الجمعية السعودية لأمراض القلب وقصور عضلة القلب أكثر من 50 طبيب وأخصائي يعملون في المجالات الطبية.

 

وقال الدكتور منور بن محسن المجنوني رئيس قسم القلب بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل رئيس اللجنة المنظمة للندوة : أن الندوة عَقدت أكثر من جلسة لمناقشة أبرز المستجدات في تشخيص وعلاج قصور القلب الحاد والمزمن وأهمية الاعتناء بهذه الفئة من المرضى لتحسين نمط حياتهم والتشجيع على تقبل التبرع بالأعضاء بين العامة.

 

وذكر المجنوني أن أبرز التوصيات التي خرجت بها الندوة كانت بالاهتمام بمرضى قصور عضلة القلب وتوعية الأطباء بمستجدات العلاج والعمل على إنشاء عيادات قصور القلب في المستشفيات ، والمتابعة الدورية لمرضى قصور عضلة القلب والتوعية بضرورة نشر ثقافة زراعة القلب والتبرع بالأعضاء.

 

وكان أبرز المتحدثين لهذه الندوة الدكتور وليد الحبيب استشاري أمراض القلب بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض و الدكتور كمال غلاييني استشاري أمراض القلب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والدكتورة مريم القصير استشاري أمراض القلب ورئيس قسم القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي والدكتور منور محسن المجنوني رئيس قسم القلب بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

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