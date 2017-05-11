المملكة تشارك في معرض إنتل أيسف (ISEF 2017) بـ18 مشروعاً علمياً

تشارك المملكة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة INTEL ISEF 2017, الذي يقام في مدينة لوس أنجلوس كاليفورنيا، خلال الفترة من 13 إلى 20 مايو 2017م المقبل.

ويعد معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة INTEL ISEF 2017 من أعرق المسابقات العلمية وأكبرها، حيث يستهدف طلبة المرحلة ما قبل الجامعية الصفوف 9-12، ويقام سنوياً في شهر مايو بالولايات المتحدة الأمريكية, يشارك فيه مايقارب 1800 مشارك من أكثر من 75 دولة، حيث يتنافس فيه المشاركون والمشاركات بحسب مجالاتهم للفوز بجوائز تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار أمريكي.

وكانت المملكة قد بدأت المشاركة في المعرض بالشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع “موهبة” منذ العام 2007م، حيث بدأت المملكة بحصد الجوائز

منذ أولى مشاركاتها بعدد جائزتين, استمرت بحصد الجوائز ومنافسة باقي الدول المشاركة في المسابقة على المراكز الأولى, حيث بلغ مجموع الجوائز التي حصلت عليها المملكة حتى عام 2016م 47 جائزة 32 جائزة كبرى، و15 جائزة خاصة، حيث احتلت المملكة المركز الثالث في المسابقة خلال الدورات الثلاث الماضية.

وبلغ عدد المشروعات المسجلة على الموقع الإلكتروني للأولمبياد الوطني الإبداع العلمي هذا العام 35413 مشروعاً علمياً، تم تحكيمها إلكترونياً من قبل 37 محكماً من الأكاديميين المتخصصين ليتأهل منها 106 مشروعات في 17 مجالاً علمياً للمنافسة في معرض التصفية النهائية الذي أقيم في مدينة الرياض في الفترة من 9 إلى 11 مارس 2017م، حيث فاز 26 طالبة على مستوى المملكة, كما أقيمت بتاريخ 23 إلى 25 مارس 2017م الورشة التأهيلية للمشاركات الدولية، حيث تم اختيار 18 مشروعاً علمياً للمشاركة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 2017م.

ويبلغ إجمالي مجالات المشروعات في معرض إنتل أيسف للعلوم والهندسة 22 مجالاً علمياً، حيث تشارك المملكة في هذا العام بعدد 12 مجالاً علمياً، هي: الطب الحيوي والعلوم الصحية، والكيمياء، والهندسة الطبية الحيوية، وعلم الحيوان، والطاقة الكيميائية، إضافة إلى علم الأحياء الحاسوبي والمعلوماتية الحيوية، والأنظمة المدمجة، والهندسة الطبية الحيوية, ونظم البرمجيات، وعلم المواد، والهندسة البيئية, وعلم الطب الانتقالي.