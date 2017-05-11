 الاتحاد الأوروبي “يأذن” لأربع دول بتمديد “الطوارئ” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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الاتحاد الأوروبي “يأذن” لأربع دول بتمديد “الطوارئ”

الاتحاد الأوروبي “يأذن” لأربع دول بتمديد “الطوارئ”
المناطق - وكالات

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إعطاء الإذن لكل من النمسا وألمانيا والدانمارك والسويد بشأن تمديد فترة عمل نظام الطوارئ الخاص بالرقابة الحدودية على حدود منطقة شنغن الداخلية لمدة 6 أشهر، وذلك بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفقاً لـ”سبوتنيك” الروسية.

وقال متحدث باسم المجلس: “تم إعطاء الإذن لكل من النمسا وألمانيا والدانمارك والسويد للقيام بتمديد فترة عمل نظام الطوارئ الخاص بالرقابة الحدودية المؤقتة على حدود منطقة شنغن الداخلية بالتناسب ولمدة 6 أشهر”، مشيراً إلى أن هذا الإذن يشمل النرويج أيضاً.

يذكر أنه سبق وقدمت المفوضية الأوروبية توصية لمجلس الاتحاد الأوروبي بالسماح لكل من النمسا وألمانيا والدانمارك والسويد بالإضافة إلى النرويج بتمديد فترة عمل نظام الطوارئ في الرقابة الحدودية على حدود منطقة شينغن الداخلية لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك من أجل منع تدفق اللاجئين غير المسيطر عليه إلى هذه الدول.

هذا ويذكر أيضاً أنه رغم ما تقوم الدول الأوروبية به من أجل تشديد الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الضغط الناتج عن تدفق المهاجرين، لم تحقق الدول الأوروبية، أي نتيجة منشودة بعد.

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