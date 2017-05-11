تمرين “جند الصحراء” يختتم فعالياته بالمنطقة الشمالية الغربية

اختتمت اليوم فعاليات تمرين “جند الصحراء 2” الذي نفذته القوات البرية الملكية السعودية ممثلةً بقوة واجب وكتيبة من الجيش البريطاني، وذلك بمركز التدريب التكتيكي بالمنطقة الشمالية الغربية، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري.

وهدف تمرين “جند الصحراء 2” إلى تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة السعودية البريطانية، ضمن خطط وبرامج القوات البرية الملكية السعودية التدريبية المشتركة مع الدول الصديقة ، لتعزيز آفاق تبادل وتطوير المهارات لمنسوبيها ، ورفع الجاهزية القتالية والاطلاع على المهارات التي يمتلكها الجانبين المشاركين في التمرين وفق النظم القتالية، والاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال العمليات المشتركة وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم .

وأكد قائد المنطقة الشمالية الغربية المشرف العام على التمرين، أن تمرين “جند الصحراء 2 ” استمر لمدة أسبوعين وحفلت بالعديد من الفعاليات، وكانت بمستوى الإعداد والتخطيط ، مشيراً إلى انه تم اتخاذ الإجراءات لتعزيز الايجابيات التي شهدها التمرين في المراحل القادمة.

وأضاف اللواء الشهري أن التمرين شهد تفاعل ايجابي لتبادل الخبرات واندماج بين الأفراد والضباط المشاركين بفضل جهود الجميع من الجانبين في فترة قصيرة جداً، مقدماً شكره للأصدقاء في الجانب البريطاني على تواجدهم وعلى الجهود التي بذلوها في سبيل إنجاح هذا التمرين المشترك.

من جانبه أعرب قائد الكتيبة البريطانية المشاركة المقدم ريتشارد سمث عن سعادته بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية في هذا التمرين وتبادل الخبرات معهم, مقدماً شكره للجميع على ما وجده من حفاوة وترحيب خلال تواجدهم في المملكة .