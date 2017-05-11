خطط أمنية بين تعليم حائل والجهات الأمنية تواكب انطلاق فترة الاختبارات

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل وإدارة المرور بالمنطقة يوم الأربعاء الموافق 1438/8/14هـ , بقاعة الأمير فيصل بن عبدالله للاجتماعات بمبنى الإدارة اجتماع تنسيقي برئاسة مدير عام التعليم الدكتور يوسف بن محمد الثويني وبحضور مدير إدارة المرور بالمنطقة العقيد دحيم بن سالم الشبرمي والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ يحيى العماري ومدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذ مشعل القرين ومدير الضبط الإداري العقيد عبدالله الشمري ومدير الدوريات الأمنية العقيد راشد الرشيدي ومدير البحث الجنائي المقدم بندر رباح الشمري والمشرفين التربويين لبحث الإجراءات والمهام التي تساهم في ضبط وتيسير الخطة المرورية لأيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1437/1438هـ , حيث استعرض في الاجتماع آلية تطبيق تلك الإجراءات وتحديد المدارس بالمنطقة التي بحاجة إلى التواجد الأمني ومراجعة الخطط السابقة في الأعوام الماضية بما يحقق مزيدا من النجاحات، ليؤكد على أهمية التكامل الميداني بين كافة الجهات الأمنية لخلق أجواء تعليمية وتربوية مناسبة لتأدية فترة الاختبارات بعيدا عن العوائق التي قد تؤثر سلبيا على الحصيلة المعرفية للطلاب والطالبات. وأشار مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني بأن الشراكة بين التعليم والجهات الأمنية قد أثمرت عن نجاحات مميزة طيلة السنوات الماضية والتي ساهمت في استقرار الأجواء العامة للاختبارات، وحرص سمو أمير منطقة حائل على مد جسور التعاون بين القطاعات الحكومية لخدمة المجتمع، مثنيا على مبادرات رجال الأمن ومواقفهم الإنسانية النبيلة تجاه أبنائنا الطلاب وهو الأمر الذي يجد كل التقدير من الأسرة التعليمية وأولياء الأمور.