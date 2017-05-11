 مليون سؤال” من الأمم المتحدة بشأن سوريا بعد أستانة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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مليون سؤال” من الأمم المتحدة بشأن سوريا بعد أستانة

مليون سؤال” من الأمم المتحدة بشأن سوريا بعد أستانة
المناطق - رويترز

قال مسؤول إغاثة اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة لا يزال لديها “مليون سؤال” بشأن اتفاق أبرمته روسيا وتركيا وإيران الأسبوع الماضي بخصوص سوريا مع ورود تقارير عن تراجع القتال لكن قوافل المساعدات لا تزال معطلة بالكامل تقريباً.

وقال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، يان إيغلاند، للصحفيين بعد مهمة عمل أسبوعية “الآن روسيا وتركيا وإيران أبلغتنا اليوم وأمس…أنها ستعمل بشكل منفتح ونشط للغاية مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين لتطبيق هذا الاتفاق”.

وأضاف قائلاً: “لدينا مليون سؤال ومخاوف لكن أعتقد أننا لا نملك الرفاهية التي يملكها البعض في التعامل بهذه اللامبالاة الباردة والقول إنه (الاتفاق) سيفشل. نحتاج أن يكلل (الاتفاق) بالنجاح”.                                                                                

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