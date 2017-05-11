 تعليم المدينة يبارك لمنسوباته الفائزات بجائزة التميز في مجال صعوبات التعلم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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تعليم المدينة يبارك لمنسوباته الفائزات بجائزة التميز في مجال صعوبات التعلم

تعليم المدينة يبارك لمنسوباته الفائزات بجائزة التميز في مجال صعوبات التعلم
المناطق - المدينة المنورة

هنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التربية الخاصة المعلمات الفائزات بجائزة التميز لأفضل الأعمال في مجال صعوبات التعليم على مستوى المملكة العربية السعودية في دورتها الخامسة للعام 1438 هـ كل من الأستاذة مريم سالم جابر من الابتدائية 27 بمكتب تعليم شرق الفائزة في المستوى الثالث بإنجازها ” حقيبتي بداية إبداعي في القراءة و الكتابة ” , و الأستاذتين حمدة مسعد الرفاعي و رحاب عادل دعوجي الفائزتين في المستوى الرابع بـ “دليلي لمعلم صعوبات التعلم” في الابتدائية 60 بمكتب غرب .

و تأتي الجائزة التي تنظمها و تشرف عليها الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم سنوياً بالتعاون مع وزارة التعليم بهدف دعم ذوي صعوبات التعلم, والإسهام في تقديم حلول لمعاناتهم من خلال تشجيع المبدعين في مجال الصعوبات و إثراء الميدان بالمشاركات المتميزة و الإسهام في تطوير و تنمية قدرات ذوي الصعوبات في المجالات التعليمية و المهنية , و تقدم الجائزة لأفضل الأعمال المشاركة بعد تقييمها من ضمن فريق تحكيم مختص وفق عدة معايير تشمل (وضوح العنوان وترابط الأفكار , و مستوى الأصالة وتفرد الفكرة , وأهمية العمل للميدان , جودة ومستوى إخراج العمل , دقة وصحة المعلومات المقدمة , ترابط الأفكار , وسهولة التطبيق والاستخدام , حداثة العمل , وسهولة انتشاره ) , على أربع مستويات .

و في كلمة لمديرة إدارة التربية الخاصة الأستاذة منال الحريقي بهذه المناسبة باركت فيها للفائزات الإنجاز المتحقق و شكرت سعادة مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ ناصر بن عبد الله العبدالكريم و مساعدته للشؤون التعليمية الأستاذة مريم الجهني على ما يقدمان من دعمٍ و مساندةٍ لبرامج التربية الخاصة و من تحفيزٍ لمنسوبات التعليم على التنافس الشريف المثمر في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة , مثمنة جهود كل من ساهم في هذا الإنجاز من مشرفات و قائدات و سائلة الله للجميع التوفيق و السداد .

و بدورهما قدم مدير عام التعليم و مساعدته للشؤون التعليمية صادق التهاني لمنسوبات الإدارة الفائزات بالجائزة و أكدا ثقتهما في قدرات و إبداعات منسوبي و منسوبات الإدارة كما شكرا إدارة التربية الخاصة (بنات) و جميع من كان خلف هذا الإنجاز راجين الله للجميع التوفيق و التميز.

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