200 دراج يحملون مشعل التوعية بأخطار استخدام الأدوية الوصفية ضمن حملة ” نعم يؤثر “

تنطلق يوم غد مسيرة فريق ” دراج جدة ” للدراجات الهوائية بمشاركة نحو 200 دراج في مسيرة توعوية لمدة 45 دقيقة على كورنيش جدة، ضمن الحملة التوعوية لسوء استخدام الأدوية الوصفية ” نعم يؤثر” التي تنظمها إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في وكالة الإمارة للشؤون الأمنية.

وتهدف الحملة التوعوية لتثقيف شرائح المجتمع عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي وبواسطة فيديوهات توعوية على التلفزيون واليوتيوب وشاشات الملاعب، إضافة إلى الأنشطة التفاعلية والمطبوعات والنشرات والاستعانة بالمشاهير في كافة القطاعات لتعزيز وتوعية الفئات المستهدفه وخصوصاً فئة الشباب.

يذكر أن مسيرة فريق ” دراج جدة ستنطلق الساعة 3:30 عصراً، وتستمر حتى الــ 5 مساءاً من أمام مسجد الملك فهد بداية الكورنيش الشمالي مرورا بمنتزه بلاجيو ومن ثم العودة إلى الميدان المقابل لمسجد الرحمة والذي يمثل نقطة النهاية، لتنتهي المسيرة بتقديم ميداليات وهدايا عينية للمشاركين.