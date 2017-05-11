 إدارة رياض الأطفال بالمدينة تختتم أعمال فطن بتدريب ( 10682) من منسوباتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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إدارة رياض الأطفال بالمدينة تختتم أعمال فطن بتدريب ( 10682) من منسوباتها

إدارة رياض الأطفال بالمدينة تختتم أعمال فطن بتدريب ( 10682) من منسوباتها
المناطق - المدينة المنورة

في إطار خطتها لتفعيل البرنامج الوقائي لحماية الطلاب والطالبات ( فطن ) اختتمت إدارة رياض الأطفال بالمدينة المنورة تفعيلها للبرنامج بتعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية المكتسبة من خلال التدريب على البرنامج ، حيث استفاد منه ( 7484 ) طفل  و( 969) من الموظفات و( 2229) من الأمهات خلال العام الدراسي ١٤٣٨هـ وقد ظهرت في ختام أنشطة عام  ١٤٣٧/ ١٤٣٨هـ  مواهب ومهارات الأطفال الشخصية والاجتماعية من خلال فقرات مسرحيه ومشاهد أبرزت وعززت هذه المهارات التي سبق تدريب الأطفال عليها من قبل فريق فطن والمعلمات في الروضات وادارج مهارات فطن في مناهج الوحدات التعليمية والتركيز على إكسابها الطفل بالطريقة الصحيحة من خلال أنشطة اثرائية مناسبة لخصائص نموه وايضاً من خلال الأنشطة اللاصفية والمناسبات العالمية وتهيئته ليكون شخص سوي قادر على المواجهة والوقاية من أي مؤثرات سلبيه إلى جانب تعزيز القيم الدينية والوطنية بالتعاون مع الأسرة في تأصيل وتعزيز هذه القيم وشملت آليات التنفيذ مجالين ( التدريب والتثقيف ) ويأتي الاثنان في مجال الوقاية الأولية للحماية والمتمثلة في نشر الوعي والمعرفة وتقديم الفهم الصحيح .

وقد شارك في التدريب على برنامج فطن في رياض الأطفال خبيرات فطن وهن المنسقة لإدارة رياض الاطفال المشرفة نوف سالم العنزي والمشرفة سحر عبد الجليل العبسي حيث بدأن بتأهيل مدربات معتمدات للبرنامج دربن بعد ذلك المدربات الميسرات لفطن في الروضات الأهلية والحكومية بعدها منسقات وميسرات فطن دربن منسوبات روضاتهن والأطفال وذلك بتثقيف وتدريب الأسر إما بالتدريب المباشر أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ، وقد حرصت إدارة رياض الأطفال على متابعة تطبيق البرنامج التطبيق الصحيح من خلال فريق فطن في الإدارة وايضاً دعم التنسيق الإعلامي في الإدارة متمثلاً في المساعد الإداري الأستاذة / حنان مناع من خلال حرصها على حضور جميع الفعاليات والأنشطة المطبقة للبرنامج .

وفي كلمة للأستاذة / سميرة شاووش مديرة إدارة رياض الأطفال بالمدينة أشادت فيها بما لمسته من أثر تطبيق البرنامج على المعلمة والطفل فظهرت الجسارة الاجتماعية في أداء الأطفال وايضاً القدرة على التعبير عن المشاعر بحرية وطلاقة وظهر جلياً تحسن الأداء المقدم للأطفال وارتفاع أداء المعلمات المنسقات والميسرات وجميع فريق فطن في الروضات كما عزز من احساس المعلمة بقيمة الأداء المقدم وأهمية تطبيق هذه المهارات مما عزز هذه القيم لدى جميع أفراد المنظومة التعليمية واختتمت كلمتها بتقديم شكرها لبرنامج فطن الهادف وللقائمين عليه ولفريق فطن في رياض الأطفال ودعائها بأن يجعله الله أجر العلم الباقي.

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