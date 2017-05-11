تنقلت بين 3 مستشفيات .. وتعليم القصيم يحقق .. “ترف” تتعرض لحالة دهس أثناء نزولها من الحافلة

تعرضت الطالبة “ترف” ذات الـ6 أعوام ، التي تدرس في ابتدائية بحي القبعية بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم لحالة دهس أمام مدرستها ، من قبل سائق حافلة النقل المدرسي ، التابعة لشركة حافل وذلك أثناء نزولها من الحافلة ، نتيجة فتح السائق باب الحافة قبل وقوفها تماماً مما أدى تدافع الطالبات إلى سقطوها تحت عجلة الحافة الأمامية ، حيث صادف سقوطها من الحافلة تواجد شخص وزوجته “المعلمة” اللذان أنقذها قبل دهسها كلياً.

والد ترف يروي قصة دهسها وانقاذها وتنقلها بين المستشفيات

وفي تفاصيل الحادثة ، قال والد الطالبة ترف للـ”المناطق” : أنه تلقى اتصالاً في صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 شعبان من العام الحالي ، يفيد بأن ابنته الطالبة تعرضت لحادث دهس وتم نقلها من قبل إحدى معلمات المدرسة وزوجها لمستشفى البدائع العام ، وذهب مسرعاً إلى المستشفى ووجد ابنته ملقاة على إحدى أسرة الإسعاف ولم يتم التعامل مع الحادث حسب ما يتطلبه الموقف في مثل تلك الحالات ـ على حد قوله ـ ، كما أنه لا يوجد أطباء أو ممرضات ، وأنه ألتقى بالشخص “زوج المعلمة” الذي قام بإسعاف ابنته وهو يمتعض مما يراه من تعامل ، حيث شرح له كيف قام بإسعاف ابنته بوقوفه أمام الحافلة كي لا يتحرك سائقها ويدهس الاطار الخلفي الطالبة ، حيث قامت زوجته “المعلمة” بسحبها من تحت الحافلة.

وأضاف والد الطالبة ، أنه بعد قرابة الساعة والنصف تم عمل إشاعة لابنته ووجد لديها نزيف داخلي بالبطن ، ويلزم تحويلها إلى مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة ، وبعد ساعة تقريباً وعند فتح أبواب سيارة الإسعاف لنقلها وجدوا بأنه لا يوجد فيها أكسجين مما أدى الى تأخيره ربع ساعه أيضاً.

ومضى بقوله ، أنه رافق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الملك سعود بعنيزة وبعد الوصول وحضور الطبيب الجراح بعد نصف ساعة ، أفاد بأنه لا يستطيع عمل اي شيء حيث أنه غير متخصص في جراحة الأطفال ويجب تحويلها إلى مستشفى الولادة والأطفال في مدينة بريدة ، مستاءً من قيام مستشفى البدائع بتحويلها إلى مستشفى الملك سعود بعنيزة ، مما يدل على أنه لا يوجد تنسيق مسبق ، مما تبين عدم وجود جراح أطفال لديهم ، وتم نقلها إلى مستشفى الولادة والأطفال ببريدة وتم وصولها تقريباً الساعة الـ11.30 صباحاً ، حيث قاموا بعمل اللازم تجاه حالة ابنته ، مشيراً إلى أنه قد استغرق وصولها للمستشفى حوالي خمس ساعات والنصف ساعة ، وبعد عمل الفحوصات اللازمة ، وجد لديها نزيف بالحوض وكدمات بالرئة وكسر بالحوض والساق.

وأفاد والد الطالبة بأن الشركة التي يتبع لها سائق الحافلة ، قامت بإعفاء السائق من العمل لديها ، كما أنه مستاء من الحالة التي عانت منها خلال تنقلها بين المستشفيات لعدم جاهزيتها.

إدارة تعليم القصيم تحقق بالحادثة

من جانبها حمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم الله تعالى على تحسن الحالة الصحية للطالبة “ترف” واستقرارها ، خلال تقديم الرعاية الطبية لها بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة ، معبرة عن وقوفها التام والمتضامن مع أسرتها.

وبينت أن المدير العام بالإنابة عبدالرحمن الصمعاني والمساعدة التعليمية هيفاء اليوسف وكافة القيادات التعليمية في الإدارة العامة ومكتب تعليم البدائع يتابعون الحالة الصحية للطالبة ترف ، سائلين المولى القدير أن يمن بتمام الصحة والعافية للطفلة.

وتؤكد في الوقت نفسه حرصها الشديد والتام على سلامة وصحة كافة الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها في القطاعين ، بتحقيق أقصى معايير الأمن والسلامة في جميع مقارها ومواقعها ، مشيرة إلى أنها تابعت الحادث منذ وقوعه بمحافظة البدائع ، حيث باشر منسوبو ومنسوبات مكتب تعليم محافظة البدائع إجراءات التحقيق والتقصي ، لمعرفة حيثيات وظروف حادثة دهس حافلة النقل المدرسي للطالبة ترف ، ليتم الرفع للإدارة المختصة في الإدارة العامة لإكمال إجراءات التحقيق ، ومن ثم تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك.

مدير مكتب التعليم بالبدائع يطمئن على الطالبة ترف

قام مدير مكتب التعليم بالبدائع الاستاذ صالح بن عبدالله الحامد يوم الاربعاء 14/8/1438هــ بزيارة للاطمئنان على الطالبة ترف دابس المطيري التي تعرضت لحادث دهس من قبل حافلة نقل الطالبات ، وكان باستقباله مدير مستشفى الولادة والاطفال الاخصائي حمد براك الشمري .

الحامد شكر ادارة المستشفى على ما لاقته الطفلة من رعاية واهتمام ، كذلك شكر إدارة المستشفى الأستاذ عبدالله النويصر مدير العلاقات العامة بمكتب التعليم بالبدائع على جهوده بالتنسيق لهذه الزيارة .