 الأستاذة سميرة الزهراني تحصل على الماجستير بامتياز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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الأستاذة سميرة الزهراني تحصل على الماجستير بامتياز

الأستاذة سميرة الزهراني تحصل على الماجستير بامتياز
المناطق - الطائف - عادل الزهراني
حصلت  المشرفة التربوية سميرة بنت ضيف الله أحمد الكناني  الزهراني احد  منسوبات مكتب التعليم بالحوية على  درجة الماجستير بتقدير ممتاز.
وكان عنوان الرسالة (شعرية اللغة الروائية .. محمد حسن علوان أنموذجًا)
بإشراف الدكتورة:تغريد حسن أحمد عبد العاطي .
وكان أعضاء لجنة المناقشة :أ.د.زين الدين زكريا الشيخ جامعة الطائف مناقشًا داخليًا .
د. أمل محسن سالم العميري  جامعة مكة مناقشًا خارجيًا .
نبارك لها  حصولها  على  الماجستير والتهنئة  موصولة  لعائلتها الكريمة   وإلى  الأمام  دوما.

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