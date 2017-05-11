الأستاذة سميرة الزهراني تحصل على الماجستير بامتياز

حصلت المشرفة التربوية سميرة بنت ضيف الله أحمد الكناني الزهراني احد منسوبات مكتب التعليم بالحوية على درجة الماجستير بتقدير ممتاز.

وكان عنوان الرسالة (شعرية اللغة الروائية .. محمد حسن علوان أنموذجًا)

بإشراف الدكتورة:تغريد حسن أحمد عبد العاطي .

وكان أعضاء لجنة المناقشة :أ.د.زين الدين زكريا الشيخ جامعة الطائف مناقشًا داخليًا .

د. أمل محسن سالم العميري جامعة مكة مناقشًا خارجيًا .

نبارك لها حصولها على الماجستير والتهنئة موصولة لعائلتها الكريمة وإلى الأمام دوما.