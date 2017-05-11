مجلس أمناء مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية يعقد اجتماعه في الرياض

عقد مجلس أمناء مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” اجتماعه السنوي الأول بمقره في الرياض وذلك برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وبحضور أعضاء المجلس معالي الدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجدّدة، ومعالي الدكتور محمد الجاسر المستشار بالديوان الملكي، والدكتور السير كيث أونيز رئيس مؤسسة كامبريدج للأبحاث، والدكتور راجيف كومار مؤسس مركز باهلي في الهند، بالإضافة للمهندس نظمي النصر رئيس المركز.

تم خلال الاجتماع استعراض آخر البرامج البحثية وقواعد البيانات المستحدثة والمشاريع التطويرية لأنظمة الإدارة والتشغيل والتقارير المتعلقة بالأداء، بالإضافة لإقرار القوائم المالية بعد المراجعة لعام ٢٠١٦م.

كما استضاف المجلس مندوباً عن وزارة الاقتصاد والتخطيط لتقديم عرض عن رؤية السعودية ٢٠٣٠ سعياً إلى تعزيز التوأمة بين مخرجات المركز والمتطلبات البحثية الداعمة للرؤية.

يشار إلى أن مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية هو السلطة العليا للمركز، تتركز مسؤولياته في وضع السياسات العامة واعتماد خطط العمل السنوية واعتماد اللوائح المالية والإدارية، واقرار الميزانية والحساب الختامي للمركز، والإشراف على أعمال المركز