الإشراف الاجتماعي ينظم دورة “مهارات التواصل” لـ”25″ من منسوبات الفروع الإيوائية

نظم مكتب الاشراف الاجتماعي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض دورة تدريبية عن “مهارات التواصل “استهدفت 25 موظفة من منسوباته وبعض منسوبات الفروع الايوائية في الرياض.

وقد تناولت الدورة التي قدمها مدرب التنمية البشرية ؛ خالد المسيهيج عدة محاور اهمها تعريف مهارات التواصل وعلاقتها بلغة الجسد وانواعها وعلاقة لغة الجسد بالعلوم الأخرى والعوامل المؤثرة فيها مع استعراض فوائدها ودلالاتها مثل حركة اليدين ونظرة العينين وكافة الانفعالات التي قد تصاحبها واعطاء التفسير العلمي لكل حركة وكيفية معرفة توجهات المتحدث دون استخدام الكلمات والحروف وتفسير نبرات الصوت المختلفة حسب الايماءات ودرجة قوة الصوت وغيرها من المحاور التي لاقت تفاعلاً جيداً من قبل المتدربات وتخلل الدورة عدد من التدريبات العملية لدعم الجانب النظري بالعملي و لقياس مدى استفادة المتدربات من المادة العلمية المقدمة لهن كما تمت الاجابة على كافة الأسئلة والاستشارات وعرض ابرز التوصيات في ختام الدورة .

يُشار الى ان هذه الدورة تُعد احدى برامج تطوير الذات التي يحرص مكتب الاشراف الاجتماعي بالرياض على تنظيمها دورياً لمنسوبات المراكز والفروع بهدف الارتقاء بمهاراتهن في شتى المجالات لاسيما في مجال التواصل مع الاخرين لتوظيف ذلك كله فيما يخص عملهن مع الفئات المشمولة بالرعاية داخل الدور والمراكز الايوائية التابعة لفرع الوزارة في منطقة الرياض .