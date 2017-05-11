 العلاقات العمالية بعمل الرياض تستقبل 1600 بلاغ هروب وتنهي 500 منها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الكشف عن تجنيد الإيرانيين في أوروبا وأمريكا لصالح استخبارات النظام الإيراني أمير القصيم: جهود القطاعات الأمنية في المحافظة على الأمن مقدرة من الجميع وكيل إمارة القصيم: مهرجان قوت رسالة بأن موسم التمور مستمر طوال العام العلاقات العمالية بعمل الرياض تستقبل 1600 بلاغ هروب وتنهي 500 منها دشن منظومة الخدمات الإلكترونية “ريادة” .. أمير القصيم: ولي العهد يؤمن إيماناً قاطعاً بأنه لا خيار لنا إلا التقنية الإشراف الاجتماعي ينظم دورة “مهارات التواصل” لـ”25″ من منسوبات الفروع الإيوائية مجلس أمناء مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية يعقد اجتماعه في الرياض الأستاذة سميرة الزهراني تحصل على الماجستير بامتياز تنقلت بين 3 مستشفيات .. وتعليم القصيم يحقق .. “ترف” تتعرض لحالة دهس أثناء نزولها من الحافلة إدارة رياض الأطفال بالمدينة تختتم أعمال فطن بتدريب ( 10682) من منسوباتها 200 دراج يحملون مشعل التوعية بأخطار استخدام الأدوية الوصفية ضمن حملة ” نعم يؤثر “ زمان لخريجي جامعة الطائف: احرصوا على استقلال شخصياتكم .. وتسلحوا بقوة الإيمان

العلاقات العمالية بعمل الرياض تستقبل 1600 بلاغ هروب وتنهي 500 منها

العلاقات العمالية بعمل الرياض تستقبل 1600 بلاغ هروب وتنهي 500 منها
واس - الرياض

استقبل قسم العلاقات العماليه بمكتب عمل الرياض 1600 شكوى من وافدين تقدموا بطلبات إلغاء بلاغات التغيب الكيدية والغير كيدية ، وأنهى 500 منها بعد التحقق من صحتها.
وأوضح مدير العلاقات العمالية بالمكتب عبدالله الشقاوي أنة لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية وهي 20 يوماً ، ويحق للعامل إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط ، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لا يسمح أن يعود العامل لصاحب العمل القديم ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره.
وبين أن عقوبة إيقاف الخدمات لمدة تصل إلى 5 سنوات بانتظار مؤسسات القطاع الخاص في حال ثبوت تقديمها بلاغات كيدية ضد العمالة بالهروب من العمل، وأنه في حال ثبوت أن البلاغ كيدي للمرة الأولى تعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمة لمدة عام باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف الخدمة لمدة 3 سنوات، باستثناء تجديد الرخص وفي حالة المرة الثالثة تعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة 5 سنوات باستثناء تجديد الرخص .
وفي شأن ذي صلة بالعمالة الوافده أكد الشقاوي أن عدد تصاريح العمل المصدرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 120 تصريحاً ، مشيراً إلى أنه تتم مخاطبة الجوازات لإصدار تأشيرة الخروج والعودة لمن لدية قضية قائمة بالهيئات العمالية بعد استكمال الشروط الخاصة بذلك، وأن دور قسم العلاقات العمالية في حملة ” وطن بلا مخالف ” يقتصر على العمالة الوافدة التي تحمل إقامة سارية “غير منتهية” ومنشآتها في النطاق الأحمر .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>