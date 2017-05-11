العلاقات العمالية بعمل الرياض تستقبل 1600 بلاغ هروب وتنهي 500 منها

استقبل قسم العلاقات العماليه بمكتب عمل الرياض 1600 شكوى من وافدين تقدموا بطلبات إلغاء بلاغات التغيب الكيدية والغير كيدية ، وأنهى 500 منها بعد التحقق من صحتها.

وأوضح مدير العلاقات العمالية بالمكتب عبدالله الشقاوي أنة لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية وهي 20 يوماً ، ويحق للعامل إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط ، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لا يسمح أن يعود العامل لصاحب العمل القديم ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره.

وبين أن عقوبة إيقاف الخدمات لمدة تصل إلى 5 سنوات بانتظار مؤسسات القطاع الخاص في حال ثبوت تقديمها بلاغات كيدية ضد العمالة بالهروب من العمل، وأنه في حال ثبوت أن البلاغ كيدي للمرة الأولى تعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمة لمدة عام باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف الخدمة لمدة 3 سنوات، باستثناء تجديد الرخص وفي حالة المرة الثالثة تعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة 5 سنوات باستثناء تجديد الرخص .

وفي شأن ذي صلة بالعمالة الوافده أكد الشقاوي أن عدد تصاريح العمل المصدرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 120 تصريحاً ، مشيراً إلى أنه تتم مخاطبة الجوازات لإصدار تأشيرة الخروج والعودة لمن لدية قضية قائمة بالهيئات العمالية بعد استكمال الشروط الخاصة بذلك، وأن دور قسم العلاقات العمالية في حملة ” وطن بلا مخالف ” يقتصر على العمالة الوافدة التي تحمل إقامة سارية “غير منتهية” ومنشآتها في النطاق الأحمر .