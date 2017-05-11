وكيل إمارة القصيم: مهرجان قوت رسالة بأن موسم التمور مستمر طوال العام

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، افتتح وكيل أمارة منطقة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان مهرجان قوت للتمور مساء الأربعاء في مركز النخلة بمدينة بريدة ، وأكد الحميدان أن مهرجان قوت للتمور المعبأة يأتي رسالة واضحة بأن موسم التمور مستمر طوال العام من خلال التعبئة الصحية السليمة ، مقدماً شكره لأمانة المنطقة على دعمها وتقديم كل ما بوسعها لتشجيع إقامة المهرجان ، مشيداً بجمعية البطين التعاونية وما تقدمة من خلال تنظيم المهرجان.

وبعد الافتتاح تجوّل الوكيل في أرجاء المعرض ، واستمع لشرح من رئيس مجلس إدارة جمعية البطين التعاونية الدكتور سعود الضحيان عما يحتويه المعرض من أركان لشركات تسويق التمور، ومشاركات الأسر المنتجة من مشغولات وحرف يدوية ومنتجات وأكلات شعبية تجاوزت 40 ركناً ، وشاهد عرض مرئي عن نشاطات الجمعية وما تقدمة ويقدمه المهرجان من خدمات للمستهلك ومنتجي ومزارعي التمور في المنطقة ، كما كرم الرعاة والداعمين والمشاركين في فعاليات المهرجان.

وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالبطين الدكتور سعود الضحيان كلمة أشاد فيها بدعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، لمهرجان قوت للتمور المعبأة ، مثنياً على العمل المشترك والمثالي بين أمانة منطقة القصيم وجمعية البطين التعاونية ، مشيداً بافتتاح وكيل أمارة منطقة القصيم لمهرجان قوت وتشجيعه ودعمه المثالي.