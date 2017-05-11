 وكيل إمارة القصيم: مهرجان قوت رسالة بأن موسم التمور مستمر طوال العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكيل إمارة القصيم: مهرجان قوت رسالة بأن موسم التمور مستمر طوال العام العلاقات العمالية بعمل الرياض تستقبل 1600 بلاغ هروب وتنهي 500 منها دشن منظومة الخدمات الإلكترونية “ريادة” .. أمير القصيم: ولي العهد يؤمن إيماناً قاطعاً بأنه لا خيار لنا إلا التقنية الإشراف الاجتماعي ينظم دورة “مهارات التواصل” لـ”25″ من منسوبات الفروع الإيوائية مجلس أمناء مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية يعقد اجتماعه في الرياض الأستاذة سميرة الزهراني تحصل على الماجستير بامتياز تنقلت بين 3 مستشفيات .. وتعليم القصيم يحقق .. “ترف” تتعرض لحالة دهس أثناء نزولها من الحافلة إدارة رياض الأطفال بالمدينة تختتم أعمال فطن بتدريب ( 10682) من منسوباتها 200 دراج يحملون مشعل التوعية بأخطار استخدام الأدوية الوصفية ضمن حملة ” نعم يؤثر “ زمان لخريجي جامعة الطائف: احرصوا على استقلال شخصياتكم .. وتسلحوا بقوة الإيمان تعليم المدينة يبارك لمنسوباته الفائزات بجائزة التميز في مجال صعوبات التعلم مليون سؤال” من الأمم المتحدة بشأن سوريا بعد أستانة

وكيل إمارة القصيم: مهرجان قوت رسالة بأن موسم التمور مستمر طوال العام

وكيل إمارة القصيم: مهرجان قوت رسالة بأن موسم التمور مستمر طوال العام
المناطق - بريدة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، افتتح وكيل أمارة منطقة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان مهرجان قوت للتمور مساء الأربعاء في مركز النخلة بمدينة بريدة ، وأكد الحميدان أن مهرجان قوت للتمور المعبأة يأتي رسالة واضحة بأن موسم التمور مستمر طوال العام من خلال التعبئة الصحية السليمة  ، مقدماً شكره لأمانة المنطقة على دعمها وتقديم كل ما بوسعها لتشجيع إقامة المهرجان ، مشيداً بجمعية البطين التعاونية وما تقدمة من خلال تنظيم المهرجان.

وبعد الافتتاح تجوّل الوكيل في أرجاء المعرض ، واستمع لشرح من رئيس مجلس إدارة جمعية البطين التعاونية الدكتور سعود الضحيان عما يحتويه المعرض من أركان لشركات تسويق التمور، ومشاركات الأسر المنتجة من مشغولات وحرف يدوية ومنتجات وأكلات شعبية تجاوزت 40 ركناً ، وشاهد عرض مرئي عن نشاطات الجمعية وما تقدمة ويقدمه المهرجان من خدمات للمستهلك ومنتجي ومزارعي التمور في المنطقة ، كما كرم الرعاة والداعمين والمشاركين في فعاليات المهرجان.

وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالبطين الدكتور سعود الضحيان كلمة أشاد فيها بدعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، لمهرجان قوت  للتمور المعبأة ، مثنياً على العمل المشترك والمثالي بين أمانة منطقة القصيم وجمعية البطين التعاونية ، مشيداً بافتتاح وكيل أمارة منطقة القصيم لمهرجان قوت وتشجيعه ودعمه المثالي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>