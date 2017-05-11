 أمير القصيم: جهود القطاعات الأمنية في المحافظة على الأمن مقدرة من الجميع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم: جهود القطاعات الأمنية في المحافظة على الأمن مقدرة من الجميع

أمير القصيم: جهود القطاعات الأمنية في المحافظة على الأمن مقدرة من الجميع
المناطق - بريدة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، خلال جلسته الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة ، بحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب ، عدداً من أفراد مركز الضبط الأمني بأم سدره ، نظير جهودهم المتميزة والفعالة وأدائهم وتفانيهم للمهام الموكلة لهم بحفظ و استتاب الأمن ، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهد ،  وأهاب سموه بضرورة وأهمية تعاون المواطن مع رجال الأمن لكل ما من شأنه حفظ أمن هذه البلاد ، والإبلاغ عن كل ماهو مريب ، مؤكداً أن العاملين في خدمة الوطن أياً كانت مناصبهم ومواقعهم هم محل تقدير القيادة الرشيدة ، مشيراً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل رفعة الوطن ، مشيداً بدور رجال الأمن وتفانيهم في أداء عملهم ، مؤكدًا أن الجهود الموفقة التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة في كافة قطاعاتهم الأمنية في سبيل أمن وراحة المواطن والمقيم ، هي جهود مقدرة ومثمنة من الجميع.

 

من جهته عبر مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب ، عن بالغ شكره لأمير المنطقة على ما يجده رجال الأمن من دعم وتشجيع وتقدير لجهودهم في حفظ الأمن وحماية أمن الوطن والمواطن.

 

وقد أعرب الأفراد المكرمين عن شكرهم لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الأبوية الكريمة وعلى هذا التكريم الغير مستغرب ، مؤكدين في الوقت ذاته حرصهم على مضاعفة الجهود ، وأن هذا التكريم سيكون حافزاً لهم ولزملائهم للتفاني وتقديم المزيد من العطاء لكل ما من شأنه حفظ أمن هذه البلاد.

 

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