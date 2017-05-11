أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة شقراء

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ويرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة شقراء وذلك على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء.

وبلغ خريجو الدفعة الثامنة من كليات التربية (1436) طالباً تخرجوا من (4) أربع كليات موزعة على ثلاث محافظات هي : محافظة شقراء ومحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف، ودرسوا وتخرجوا في العديد من التخصصات هي : التربية الخاصة ، وعلم النفس، والرياضيات، والفيزياء والكيمياء ، واللغة العربية ، واللغة الإنجليزية . وكليات العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية إدارة الأعمال ( 1876 ) طالباً تخرجوا من (7) كليات موزعة على (6) ومراكز هي : محافظة شقراء ، و محافظة حريملاء ، ومحافظة الدوادمي ، ومحافظة ثادق ، ومحافظة القويعية ، ومحافظة عفيف و مركز ساجر و درسوا وتخرجوا في العديد من التخصصات هي : الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي ، وإدارة الأعمال، والقانون، والإدارة المالية ، والمحاسبة.

فيما بلغ عدد خريجو كليات المجتمع ( 152 ) طالباً تخرجوا في (4) أربع كليات موزعة على أربع محافظات هي : محافظة شقراء ومحافظة الدوادمي ومحافظة حريملاء ومحافظة القويعية في تخصصات مختلفة هي : إدارة الأعمال البنكية ، والإدارة المالية ، وإدارة الموارد البشرية ، والسكرتير التنفيذي، وعلوم الحاسب ، وشبكات الحاسب ، والمحاسبة. وبلغ عدد خريجو كليات العلوم الطبية التطبيقية (184) طالب في (3) ثلاث كليات من كليات الجامعة موزعة على ثلاث محافظات هي : محافظة شقراء ومحافظة الدوادمي ومحافظة القويعية ، وتخرجوا في تخصصات المختبرات الطبية ، والتمريض ، والتأهيل الطبي .

وخريجو كلية الهندسة في الدوادمي وعددهم (141) طالب، تخرجوا في ثلاث تخصصات هي : الهندسة الكهربية ، والهندسة المدنية ، والهندسة الميكانيكية. و (55) طالباً من كلية الصيدلة بالدوادمي تخرجوا في تخصص دكتور صيدلي وهي الدفعة الأولى من خريجي كلية الصيدلة. هذا بالإضافة للدفعة الأولى من خريجو كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء وعددهم (34) طالب تخرجوا في تخصص علوم الحاسب.

من جهته صرح الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض خلال كلمته بمناسبة تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة شقراء : “والله الحمد لله نجد اليوم جامعاتنا في المحافظات تنتج هذه المخرجات المتميزة اشرف إستثمار الاستثمار في البشر ونحن ننظر للبشر قبل الحجر فالحمد لله تحققت لدينا كثير من الأمور والإنجازات الآن في المحافظات، وجامعة شقراء وما زفته لنا من هؤلاء الأخوة الخريجين (ستة آلاف خريج وخريجه) هذا العام شي نفخر به جميعاً ونعتز بهذه المخرجات الوطنية في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة الملك شخصياً لمحافظات منطقة الرياض تجسيداً لما توليه الدولة لهذه المنطقة والمناطق الأخرى في المملكة العربية السعودية”.

وقال سموه : ” أسجل شكر وتقدير للزملاء في ألجامعه وعلى رأسهم معالي الدكتور عوض بن خزيم الاسمري مدير جامعة شقراء وكذلك الزملاء وهيئة التدريس ولكل من يعمل في هذا الإنتاج بشكل جيد وسليم وأهنئ الإخوة الناجحين وأيضا الأمهات والآباء”.

وأردف الأمير فيصل: نحن نريد شعب متعلم يفيد البلد يتكسب وعي معرفي واجتماعي واضح وسليم وهذه الحمد لله ما تقوم عليه الدولة. والجامعات اليوم أصبحت بعد توفيق الله أصبحت مراكز أبحاث قبل كل شي وتنتج في الحقيقة أبحاث للوطن تفيد في شتى المجالات وهي حواضن جيده لهذه وتصل خدماتها لكل الوطن.

وقال معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري : بأن كل مظاهر احتفاء والفرح المتزامنة مع حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب الجامعة جاء بفضل الله ثم بدعم من قائدنا ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وهو الدليل الحي نظير ما أولوه لقطاع التعليم من اهتمام ودعم سخي بوجه عام وجامعة شقراء بشكل خاص ، والتي أسفرت بحمد من الله في تطوير البنية التحتية لمنشآت الجامعة وجودة مستوى البنية الأكاديمية وتوفير كافة سبل البيئة الأكاديمية لطلاب وطالبات الجامعة ، كانت سبباً رئيسياً بعد توفيق الله عز وجل في نجاح خطط الجامعة خلال سنوات نموها وتطورها.

وقال معاليه : رعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر اليوم لحفل تخريج طلاب جامعة شقراء تعد تجسيداً حقيقياً وواقعاً ملموساً يبرز اهتمام القيادة الرشيدة – وفقها الله – بالعلم والتعليم ، وتمثل حرص سموه الكريم للمشاركةً مع أبنائه طلاب الجامعة في حفل تخرجهم من المرحلة الجامعية للعام الجامعي 1437 – 1438هـ ، ونقدر له تحمله مشقة وعناء السفر كل عام لتخريج طلاب جامعة شقراء و جامعات منطقة الرياض المتباعدة فيما بينها.

وتابع الدكتور الأسمري : جامعة شقراء حققت عدد من الإنجازات جاءت مجملها وفق خطة إستراتيجية عملت عليها الجامعة لضبط انتقال الجامعة بين مراحل التنمية والبناء ، فكانت الخطة وتوجهاتها قد راعت سياسات الدولة التنظيمية والأكاديمية والتنموية ، وجاءت منطلقاتها واضعة في اعتبارها بيئة الجامعة الداخلية من خلال إدارات، ووكالات، وعماداتها المساندة، وكليات الجامعة المنتشرة في المحافظات التسع الواقعة غرب منطقة الرياض، وتطلعات أعضاء هيئة التدريس فيها، وطلابها وطالباتها، وأجهزتها الإدارية والهندسية والفنية، وتطلعات وسياسات وزارة التعليم لمؤسسات التعليم العالي عبر خطتها (آفاق)، وعبر معايير هيئة الجودة والاعتماد الأكاديمي ، وتوجهات الجامعات الحكومية والأهلية ، والتوجهات العالمية للتعليم العالي ، وتطلعات الخطة التنموية الشاملة لمنطقة الرياض، وصولاً إلى تطلعات قيادة البلاد الرشيدة في مشروع التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخطة التنمية العاشرة .من هذه المنطلقات توجهت الجامعة لترسم لها خطة طريق من أجل تحقيق النجاح وترسيخه، مستعينة -بعد الله سبحانه -بقيادات الجامعة ، وأعضاء هيئة تدريس، وطلابها وبدعم كبير وسخي من قيادات وطننا الرشيدة التي تساند جامعتنا وتهيئ لها سبل الرقي والتطور. فكانت رؤية جامعة شقراء : أن نكون جامعة ذات تعليم محفز وجاذب، تحقق تنمية مستدامة لمجتمعها الإقليمي، وفق مستهدفات برنامج التحول الوطني للملكة 2020. ورسالتها : تمكين الطلاب، والطالبات، والمستفيدين من المعارف والمهارات الحياتية والمهنية. ونقصد بالمستفيدين هم جميع المتأثرين بالخدمات التعليمية والتعليمة والبحثية والثقافية والتوعوية التي تقدمها جامعة شقراء لمجتمعها المحلي. وأضاف مدير جامعة شقراء : يحكم هذا الحراك والتوجه قيم أساسية لا تحيد عنها الجامعة تتمثل في: العمل المؤسسي ، وتوزيع الصلاحيات ( أي عدم المركزية) ، والجودة ،والشفافية ، و العدالة ، والانتماء ، و التمكين.

وأشار: جامعة شقراء جعلت لها أهدافا عامة تسعى لتحقيقها تتلخص في: تطوير هيكلة الكليات والبرامج الأكاديمية وارتباطها بسوق العمل، تطوير الموارد البشرية، تعزيز ارتباط الجامعة وأبحاثها العلمية بقضايا المجتمع المحلي، تطوير البيئة التقنية وتحسين وسائل الاتصال في الجامعة، تحسين البنى التحتية والخدمات المساندة، والتمحور حول الطالب وتطوير بيئة وعمليات التعليم والتعلم، وتحقيق مستويات عالية من الجودة في الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية. وإن نجاح خطط الجامعة أو أي منشأة مرهونا بعد توفيق الله بتضافر جهودنا جميعاً طلاباً وطالبات، أعضاء هيئة تدريس، قيادات أكاديمية وإدارية، وقيادات عليا، وما نبذله من إخلاص وعمل متواصل.

هذا وأوضح الدكتور محمد بن سعد اليحيى عميد القبول والتسجيل بجامعة شقراء خلال كلمته في حفل تخريج طلاب الجامعة : ” أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر لخريجي جامعة شقراء للعام الجامعي الجاري 1437 – 1438هـ شرف سيظل محفوراً في ذاكرتنا وهو مشهد يتجدد بحضوره سموه الكريم كل عام يؤكد من خلاله المكانة التي تحظى بها العلم والتعليم في ظل هذه القيادة الرشيدة – وفقها الله – وتعد مثالاً فريداً للتلاحم بين القيادة والوطن” . وتابع : هؤلاء الخريجون يمثلون طاقة وطنية كبيرة يعول عليها في حركة النهضة والنمو لوطننا الغالي ودفعة نحو التقدم والازدهار، تعاهدوا على أن تكون لغة الفرح في هذا اليوم فرصة لعقد العزم على المزيد من الإنجازات العلمية.

وأختتم الحفل بتكريم الأوائل مع مرتبة الشرف وتسلمهم الدروع من يد راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر كما شهد الحفل رعاية سمو أمير منطقة الرياض لتوقيع مذكرة تعاون مع جامعة شقراء تهدف لخدمة المصابين بالعمى.