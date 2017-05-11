تقنية بنات الجوف تنظم لقاء التوظيف الخامس

نظمت الكلية التقنية للبنات بالجوف لقاء جهات التوظيف الخامس , وفعاليات حفل ختام الأنشطة بالكلية وذلك بحضور عميدة الكلية التقنية للبنات بالجوف الأستاذة مشاعل العلي وعدد من ممثلات الجهات الحكومية والخاصة .

وأكدت العلي في كلمة ألقتها خلال الإحتفال أن تقنية البنات تستحق أن تكون في المقدمة ، مشيرةً إلى أن عرض مخرجات متدربات

الكلية يستهدف تنمية مهاراتهن والإعداد المبكر للقيادات المستقبلية لفتيات المنطقة ليكن قادرات على ممارسة العمل المهني في سوق العمل والمساهمة بفاعلية في خدمة الوطن.

وطالبت العلي سيدات الأعمال بالاهتمام بمتدربات الكلية التقنية والسعي لأن يكون لهن دور بارز وواضح في خدمة المجتمع مؤكدةً أن تقنية البنات مستعدة لتقديم كل التسهيلات من أجل إثراء النشاط المهني , مشيرة إلى ضرورة العمل بروح الجماعة من أجل النهوض بتقنية البنات ووضعها في مصاف الكليات التقنية للبنات على

نطاق المملكة في القريب العاجل .

وفي نهاية الحفل جاءت مسيرة خريجات الكلية التقنية للبنات بالجوف لقسم تقنية التزيين النسائي وتسليم شهادات التخرج ، ودروع للخريجات المتميزات على مستوى القسم ، ودروع تذكارية للجهات المشاركة .