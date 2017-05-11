 إفتتاح المؤتمر الدولي الثاني لكلية طب الأسنان بجامعة الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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إفتتاح المؤتمر الدولي الثاني لكلية طب الأسنان بجامعة الجوف

إفتتاح المؤتمر الدولي الثاني لكلية طب الأسنان بجامعة الجوف
المناطق - الجوف

تحت رعاية سمو أمير المنطقة تم افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لكلية طب الأسنان   بعنوان “طب الأسنان  التجميلي اكثر من ابتسامة” ،  وقد اففتح المؤتمر بآيات من القرآن الكريم تلاها الطالب سلمان عقيل
ثم كلمة الباحثين والقاها البروفيسور بيتر لومر من جامعة نييورك وتحدث فيها عن أهمية طب الأسنان  التجميلي واهمية الابحاث العلمية في هذا المجال واستعرض جهود الباحثين والى اين وصلت اليوم في طب الأسنان التجميلي. وقد عبر عن شكره العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .
وبعد ذلك تحدث رئيس المؤتمر سعادة وكيل الجامعة د. بدر الزارع عميد كلية طب الأسنان  مرحبا بالمتحدثين من داخل المملكة وخارجها وبالحضور الكريم وتحدث عن أهمية المؤتمر كحدث علمي لجامعة الجوف وللكلية منوهاً بأنه تقدم للمؤتمر من خلال موقعه الالكتروني أكثر من 120 ورقة بحثية تم تحكيمها واعتماد 43 ورقة للمشاركة بالمحاضرات ومعرض الملصقات العلمية وهذا يعكس ثقة الباحثين بالمؤتمر وأهميته .وقد شكر سعادته سمو أمير المنطقة لرعايته مثل هذه المناسبات العلمية وكذلك مدير الجامعة وادارة المؤتمرات بالجامعة واللجان المنظمة وطلاب وطالبات الكلية .

ثم تحدث سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العمي ا. د نجم الحصيني ورحب بالمتحثين والمشاركين في المؤتمر وأكد على أن الأبحاث هي عصب العملية الأكاديمية وبأن المؤتمرات هي إحدى أهم وسائل نشر الأبحاث العلمية .وأكد على دعم الجامعة لهذه المؤتمرات لأهميتها في ترسيخ رسالة الجامعة محلياً واقليمياً .
وقد شكر اللجان المنظمة والمتحدثين  والمشاركين في المؤتمر متمنيا لهم طيب الإقامة في منطقة الجوف .
وختاماً تم تكريم رعاة المؤتمر الذين اسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي الكبير على مستوى المملكة ، ثم بعد ذلك تم افتتاح معرض الملصقات العلمية . لتبدأ بعد ذلك جلسات المؤتمر العلمية .

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