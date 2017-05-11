 ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بشأن الأمن الإلكتروني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بشأن الأمن الإلكتروني

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بشأن الأمن الإلكتروني
المناطق - وكالات

قال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وقع اليوم الخميس أمراً تنفيذياً، يهدف إلى تعزيز الأمن الإلكتروني للحكومة الاتحادية وحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد من الهجمات الإلكترونية.

ولم يتسن حتى الآن الاطلاع على نسخة من الأمر الموقع، وهو أول إجراء مهم يتخذه ترامب لمعالجة ما يسميه أولوية عليا لإدارته.

ويأتي الأمر التنفيذي الذي تأجل طويلاً بعد أن كاد ترامب أن يوقع أمراً مماثلاً بشأن الأمن الإلكتروني بعد أيام من توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني)، إلا أنه جرى سحبه للسماح بمزيد من المدخلات من الوكالات الاتحادية المختلفة والتشاور مع الخبراء.

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