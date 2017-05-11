اللقاء السادس لعمداء السنة التحضيرية في الجامعات السعودية في رحاب جامعة الجوف

برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري مدير الجامعة استضافت جامعة الجوف اللقاء السادس لعمداء السنة التحضيرية في الجامعات السعودية يوم الخميس 8 / 8/1438 هـ الموافق 4/5/2017م .

و قد بدأت فعاليات اللقاء بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة , حيث افتتح سعادة عميد السنة التحضيرية بجامعة الجوف الدكتور رياض بن طويرش المطرفي اللقاء بالترحيب بأصحاب السعادة عمداء السنة التحضيرية بالجامعات السعودية، وإبلاغهم تحيات و ترحيب معالي مدير الجامعة .

وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال الذي تمحور حول الاستبانة الخاصة ببرنامج اللغة الإنجليزية في عمادات السنة التحضيرية في المملكة العربية السعودية ، التي صممتها العمادة بجامعة الجوف؛ لتكون بمثابة قاعدة بيانات فعلية و دقيقة للعمادات في جميع جامعات المملكة، و قد تفردت هذه الاستبانة بعدد من المميزات، أهمها أن مصدر بياناتها هم العمداء أنفسهم ، و قد تناولت محاورها: الخطط التشغيلية لبرنامج اللغة الإنجليزية و إحصائيات الكادر التدريسي و عدد الساعات التدريسية، و النظام الدراسي لبرنامج اللغة الإنجليزية و عدد المستويات الدراسية فيه، و آليات احتساب الساعات في المعدل التراكمي للطالب، و ضوابط إعفاء الطالب من دراسة اللغة الإنجليزية، و اختبارات تحديد المستوى و ضوابطها، و الكتب الدراسية المستخدمة و ضوابط اختيارها، و أساليب و مداخل التدريس المستخدمة و أهم خصائصها، و تدريس مهارات اللغة منفصلة أو متكاملة، و نواتج تعلم ، و آليات تقييمها، و تدريس اللغة الإنجليزية التخصصية، و تجارب ناجحة في تعليم اللغة الإنجليزية قامت العمادات بتطبيقها، ثم تحديات تدريس اللغة الإنجليزية في العمادات ، و أخيرًا معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس و مدرسي اللغة الإنجليزية.

و جدير بالذكر ان إعداد هذه الاستبانة و استيفاء بياناتها من جميع العمداء ثم معالجتها إحصائيًا قد استغرق 3 أشهر من العمل المتواصل؛ مما جعلها تنال استحسان و ثناء أصحاب السعادة العمداء، حيث أجمعوا على أنها عمل علمي أكاديمي متميز و غير مسبوق في اللقاءات السابقة، حيث يعد بمثابة قاعدة بيانات علمية متميزة، يتوقع أن تكون مرجعية مهمة لصاحب الصلاحية بشأن أية قرارات متعلقة ببرامج اللغة الإنجليزية في عمادات السنة التحضيرية بالجامعات السعودية.

وقد قام أصحاب السعادة العمداء – بحسب جدول الأعمال – بتقديم الرؤى و المقترحات المتعلقة بالمحاور المنوطة بهم اعتمادًا على بيانات الاستبانة، و بعدها كان اللقاء المفتوح للمناقشات و الإجابة عن التساؤلات حول الخطوات الإجرائية و آليات التنفيذ و الجداول الزمنية المقترحة للتطوير، و أخيرًا عرض سعادة عميد السنة التحضيرية بجامعة الأمير عبد الرحمن بن فيصل بالدمام التوصيات التي صاغتها العمادة بجامعة الجوف و كان أهمها تحويل نتائج الاستبانة التي صممتها عمادة السنة التحضيرية بجامعة الجوف إلى دليل لعمادات السنة التحضيرية في الجامعات السعودية.

وفي نهاية اللقاء قدم سعادة عميد السنة التحضيرية شكره للحضور الكريم و دعوتهم لتناول وجبة الغداء بحضور سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية وسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي. و بعدها قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لجامعة الجوف وعلى رأسها معالي الأستاذ الدكتور مدير الجامعة و أصحاب السعادة وكلاء الجامعة و سعادة عميد السنة التحضيرية، ثم الفريق المشارك في إعداد وتنظيم اللقاء على ما وجدوه من حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وكرم الضيافة .