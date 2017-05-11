تعليم نجران يعلن عن مواعيد اختبارات مسابقة موهوب 2017

أعلنت الإدارة العامة لتعليم نجران عن مواعيد الاختبارات في مسابقة موهوب 2017 م بعد تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 1437/1438هـ ، وذكرت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات سراء بنت سعيد الشهراني أن الاختبار التجريبي يبدأ اليوم الخميس 15/8/1438هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 24/8/1438هـ , فيما تبدأ مسابقة العلوم يوم الأحد 2/9/1438هـ ، ومسابقة الرياضيات الاثنين 3/9/1438هـ ، ومسابقة الفيزياء الثلاثاء 4/9/1438هـ ، ومسابقة الكيمياء الأربعاء 5/9/1438هـ ، وإعلان النتائج الثلاثاء 9/11/1438هـ ، والمرحلة النهائية (الاختبار التحريري) في الأسبوع الرابع من بداية العام الدراسي 1438/1439هـ ، وأكدت الشهراني على حث الطالبات للمشاركة من خلال التسجيل في بوابة موهبة والدخول على الاختبارات التجريبية استعدادا للاختبارات في مواعيدها المحددة .