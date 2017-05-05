 مدارس الأماني النموذجية بنجران تحتفل بتخريج طلابها وطالباتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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مدارس الأماني النموذجية بنجران تحتفل بتخريج طلابها وطالباتها

مدارس الأماني النموذجية بنجران تحتفل بتخريج طلابها وطالباتها
المناطق - نجران

بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ( بنات ) بتعليم نجران سراء بنت سعيد الشهراني , أقامت مدارس الأماني النموذجية للتعليم الأهلي بتعليم نجران , احتفالا بتخريج طلابها وطالباتها لعام 1437-1438هـ ، بحضور منسوبات التعليم الأهلي والأجنبي وعدد من الأمهات .

ابتدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم , عقبها كلمة لمنسقة التعليم الأهلي والأجنبي منى ملفي ال خضراء رحبت من خلالها بالحضور وتمنت التوفيق الدائم لطلاب والطالبات, وشكرت المدارس الأهلية على الجهود التي يقدمونها ، كما شكرت إدارة التعليم بالمنطقة لتسهيل كافة المعوقات أمام المستثمرين والكادر التعليمي والطلاب , وأشارت إلى التطور والتقدم في التعليم الأهلي والأجنبي والإصرار على النجاح رغم ما يعترض المنطقة من أزمات هو دليل على المثابرة والجهد وتخطي كل المعوقات في سبيل التعليم ، وقد تضمن الاحتفال العديد من الفقرات الإنشادية والعروض المرئية ، وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من منسوبات التعليم ومعلمات مدرسة الأماني النموذجية والطلاب والطالبات.

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