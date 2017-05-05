 آبل تشتري شركة فلندية متخصصة في مراقبة النوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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آبل تشتري شركة فلندية متخصصة في مراقبة النوم

آبل تشتري شركة فلندية متخصصة في مراقبة النوم
المناطق _وكالات

أعلنت شركة آبل أنها اشترت “بديت” Beddit، وهي شركة ناشئة متخصصة في صناعة عتاد وتطبيق لتتبع النوم، ولم تكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وتصنع شركة “بديت” جهازًا للمراقبة يتتبع نبضات القلب، والتنفس، ووقت النوم عند وضعه على السرير. ويتوفر هذا الجهاز على متجر آبل الإلكتروني بسعر 149.95 دولارًا أمريكيًا، وهو ينقل البيانات إلى تطبيق “بديت” الخاص به على هواتف آيفون لتحليل البيانات.

وقالت الشركة الفلندية في بيان على موقعها: “لقد شُريت بديت من قبل آبل. سوف تجمع بيانات الشخصية، وتُستخدم وتُكشف  بالتوافق مع سياسة الخصوصية الخاصة بشركة آبل”.

ومن جانبها، أوضحت آبل أن مستخدمي “بديت” لن يلحظوا أي تغيير في استخدام التطبيق بعد الصفقة.

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