حاثا على تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي والاحصائي للشؤون الصحية بالمنطقة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، التقرير السنوي والكتاب الإحصائي لإنجازات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان للعام 2016م ، وذلك خلال استقباله أمس مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عايض بن عبدالله الشهراني ،بمكتبه بديوان الإمارة.

واستمع سمو نائب أمير المنطقة الى شرح مفصل من مدير عام صحة جازان عن ما تضمنه التقرير والكتاب الاحصائي من انجازات صحة جازان سعياً من المديرية لتحقيق كافة الأهداف المناطة بها وتحسين الخدمات وتطويرها في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 والتي تتعلق بالخدمات الصحية والسعي الى تحقيق أعلى المستويات من رضا المستفيدين.

كما اطلع سموه الكريم على عدد من البرامج التي تم استحداثها مؤخرا بالشؤون الصحية بالمنطقة ، ومنها مؤشر لقياس اداء الإحصاء والمعلومات بمستشفيات المنطقة ومراكز الرعاية التي يزيد عددها عن “21” مستشفى و”181″ مركزاً للرعاية الأولية واعداد دورات مساندة لأقسام الاحصاء بالمستشفيات وتفعيل دور الصحة الالكترونية وتدريب وتأهيل موظفين لسد العجز الحالي لقلة خريجي الإحصاء وغيرها من الخدمات والمهام التي تقوم بها صحة جازان معرباً سموه عن سعادته بما استمع اليه وما تضمنه التقرير من اعمال وانجازات والتي تسهم في خدمات المرضى والمراجعين بالمنطقة وحق سموه على العمل بكل جد واخلاص لتلبيه كافة الخدمات الطبية لهم ، راجياً العون من الله الجميع.

من جانبه عبر مدير عام الشؤون الصحية بجازان عن خالص شكره وتقدير لسمو نائب أمير المنطقة على الاستقبال وما استمع له من توجيهات خلال اللقاء بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم بالمنطقة انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.