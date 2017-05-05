 فيلق القدس الإيراني يغتيال العالم السني البلوشي “عبدالغني شاهوزهي” في باكستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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فيلق القدس الإيراني يغتيال العالم السني البلوشي “عبدالغني شاهوزهي” في باكستان

فيلق القدس الإيراني يغتيال العالم السني البلوشي “عبدالغني شاهوزهي” في باكستان
المناطق _ يوسف المطيري

كشفت مصادر محلية في إقليم بلوشستان السني المحتل من قبل النظام الإيراني، عن اغتيال العالم السني البلوشي “عبدالغني شاهوزهي”، في باكستان.

وقالت هذه المصادر التي لم تشر لنفسها: “أن العالم السني  عبدالغني شاهوزهي اغتيل اليوم على يد عناصر تابعة لفيلق “القدس” الإرهابي الإيراني في مدينة “كويته” الباكستانية.

وكان الشيخ السني “عبدالغني شاهوزهي”، قد لجأ مؤخراً إلى مدينة “كويته” الباكستانية هربا من مضايقات عناصر النظام الإيراني له.

ويعتبر العالم السني “عبدالغني شاهوزهي”، أحد إتباع المذهب الحنفي، من أبرز علماء السنة في إقليم بلوشستان السني المحتل من قبل النظام الإيراني.

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