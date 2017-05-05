فيلق القدس الإيراني يغتيال العالم السني البلوشي “عبدالغني شاهوزهي” في باكستان

كشفت مصادر محلية في إقليم بلوشستان السني المحتل من قبل النظام الإيراني، عن اغتيال العالم السني البلوشي “عبدالغني شاهوزهي”، في باكستان.

وقالت هذه المصادر التي لم تشر لنفسها: “أن العالم السني عبدالغني شاهوزهي اغتيل اليوم على يد عناصر تابعة لفيلق “القدس” الإرهابي الإيراني في مدينة “كويته” الباكستانية.

وكان الشيخ السني “عبدالغني شاهوزهي”، قد لجأ مؤخراً إلى مدينة “كويته” الباكستانية هربا من مضايقات عناصر النظام الإيراني له.

ويعتبر العالم السني “عبدالغني شاهوزهي”، أحد إتباع المذهب الحنفي، من أبرز علماء السنة في إقليم بلوشستان السني المحتل من قبل النظام الإيراني.