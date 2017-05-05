مجمع الخندق بهديب يودع طلابه بالدروع و الورود

كرم قائد مجمع الخندق التعليمي بهديب الأستاذ هاني بن نزال الرويلي و بحضور المشرف التربوي الأستاذ محمد بن رشيد الرويلي و وكيل المدرسة الأستاذ بدر بن باقي الرويلي و عددٍ من المعلمين ؛ الطلاب الخريجين من الصف الثالث الثانوي بعد نهاية اختبار يوم الخميس الخامس عشر من شهر شعبان لعام 1438هـ .

بدأ البرنامج بكلمة لقائد المدرسة ذكر فيها بأن حفل توديع الطلاب جاء بعد سنوات من الجد و المثابرة في سبيل العلم و طلبه ؛ موضحًا في الوقت ذاته بأن جسور التواصل بين الطلاب و مدرستهم مفتوحة لأبنائها في أي وقت ، متمنيًا لهم التوفيق و السداد و مواصلة تعليمهم الجامعي أو الانخراط في سوق العمل ، وأن يكونوا قدوةً لزملائهم الطلاب في المستقبل .

و أشاد قائد المدرسة بمبادرة توديع الطلاب وتكريمهم و أهدافها التربوية و ما أبرزته من مشاعر منسوبي المدرسة نحو طلابها ، و ما لمسناه من أثر ايجابي نحو الطلاب .

بعد ذلك قدم قائد المدرسة و المشرف التربوي و وكيل المدرسة الدروع التذكارية و الورود للطلاب الخريجين و التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة .

و في سياق متصل و في بادرة من بوادر الوفاء كرم قائد المدرسة المعلم مصطفى بن عبد الفتاح اجعيدي و الذي قوبل بعاصفة من التصفيق و الإشادة من زملائه و طلابه ؛ بعد انتهاء عقده بعد القرار الوزاري بإلغاء عقود معلمي الرياضيات المتعاقدين بنهاية هذا العام الدراسي الحالي 1437-1438هـ و الذي يأتي بهدف إحلال الخريجين السعوديين مكانهم .

من جانبه أعرب الطلاب الخريجون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمدرسة و طواقهما على لمسات الوفاء الغير مستغربة ممن انتسب لمهنة التعليم ، و مثمنين لهم وقفاتهم المستمرة و دعمهم المتواصل للطلاب .