 جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المرشحين لوظائفها الإدارية والفنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المرشحين لوظائفها الإدارية والفنية

جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المرشحين لوظائفها الإدارية والفنية
المناطق _واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن الانتهاء من فرز طلبات المتقدمين والمتقدمات على مسابقة الجامعة للوظائف الإدارية والفنية التي تم الإعلان عنها سابقاً، وذلك بعد إقرارها من وزارة الخدمة المدنية واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف الواردة في الإعلان.
وأوضحت الجامعة أن موعد إجراء الاختبار التحريري سيكون اعتباراً من يوم الأربعاء القادم، مبينة أن الاستعلام عن الأسماء عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.
وتهيب الجامعة بجميع المرشحين والمرشحات لدخول الاختبارات التحريرية الالتزام بالوقت والتاريخ المحدد والتقيد بالشروط والتعليمات التي تم تحديدها من قبل اللجنة المكلفة.

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