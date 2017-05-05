 الإمارات تشتري صواريخ باتريوت و100 “جيم-تي” من أميركا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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الإمارات تشتري صواريخ باتريوت و100 “جيم-تي” من أميركا

الإمارات تشتري صواريخ باتريوت و100 “جيم-تي” من أميركا
المناطق _وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، مساء اليوم الخميس، موافقة الخارجية الأميركية على بيع صواريخ بقيمة ملياري دولار لدولة الإمارات.

وفي بيان للبنتاغون، أوضح أنَّ البيع يشمل 60 صاروخًا من طراز صواريخ باتريوت (باك-3)، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن و100 صاروخ من طراز (جيم-تي)، التي تصنعها شركة رايثيون.

وكشفت الدفاع الأميركية أنَّ “المقاول الرئيسي في الصفقة شركة (لوكهيد مارتن ميسيلز آند فاير كونترول)، ومقرها دالاس في ولاية تكساس، وتتبع الشركة لمجموعة (لوكهيد مارتن كورب)”.

ولفتت وكالة التعاون الأمني الدفاعي إلى أنَّ “وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس أيضًا بصفقة محتملة لبيع صواريخ (هاربون 2)، وهي صواريخ مضادة للسفن تطلق من غواصات، بالإضافة إلى معدات وتدريب لمصر”.

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