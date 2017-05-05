39 % نمو أرباح سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول .. بلغت 30.9 مليار ريال

بلغت قيمة الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية في الربع الأول من العام الجاري 2017 نحو 30.87 مليار ريال، مقارنة بـ 22.21 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2016، مسجلا نموا نسبته 39 في المائة بما يعادل 8.66 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في فإن نسبة نمو الأرباح المجمعة في الربع الأول من عام 2017، تعد أعلى نسبة نمو منذ الربع الرابع 2010، كما أنها تعد ثالث أعلى نسبة نمو خلال تسع سنوات، وتحديدا منذ الربع الأول 2009 حتى الربع الأول 2017.

وبحسب التحليل، تعد الأرباح المجمعة للربع الأول 2017 هي أعلى أرباح منذ الربع الثاني 2015، كما أنها تعد رابع أعلى أرباح من الربع الأول من عام 2008 أي خلال عشرة أعوام.

ونمت الأرباح المجمعة بنسبة 39 في المائة بما يعادل 8.66 مليار ريال، بسبب تحسن نتائج قطاع “الطاقة”، حيث سجل أرباح قيمتها خمسة مليارات ريال مقابل خسائر قيمتها 748 مليون ريال في الربع الأول 2016.

وذلك إضافة إلى نمو أرباح قطاع “البتروكيماويات” بنسبة 97.9 في المائة بما يعادل 3.55 مليار ريال، حيث بلغت أرباح القطاع في الربع الأول 2016 نحو 3.62 مليار ريال، في حين ارتفعت إلى 7.20 مليار ريال في الربع الأول 2017.

وعلى صعيد الشركات، فقد كانت كل من “الشركة السعودية للكهرباء” وشركة “سابك” المساهمين الرئيسين في نمو الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

ونمت أرباح “كهرباء السعودية” بنسبة 718 في المائة، حيث سجلت أرباح قيمتها 4.94 مليار ريال في الربع الأول 2017 مقابل خسائر قيمتها 798 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وترجع أرباح الشركة مقابل خسائر للفترة نفسها من العام السابق، إلى تحقيق أرباح استثنائية بقيمة 6.1 مليار ريال، وذلك بعد أن ألغيت الرصيد المستحق للبلديات حتى نهاية 2016، وقامت الشركة بتخفيضه من المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي وإثباته كإيرادات غير متكررة في قائمة الدخل.

أما شركة سابك فقد نمت أرباحها بنسبة 80 في المائة بما يعادل 2.32 مليار ريال، لتبلغ أرباح الشركة في الربع الأول من عام 2017 نحو 5.235 مليار ريال، مقارنة بـ 2.91 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، فيما أرجعت الشركة نمو أرباحها بنسبة 80 في المائة إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات.

وأعلنت 172 شركة عن نتائجها المالية المنتهية في 31 مارس من عام 2017، من أصل 173 شركة، حيث لم تعلن شركة وقاية عن نتائجها المالية المنتهية في 31 مارس 2017، حيث أعلنت عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية المنتهية في 31 مارس 2017، وكانت آخر قوائم مالية أعلنتها الشركة في نهاية 31 ديسمبر من عام 2015.

وسجلت 61 شركة من الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية نموا في أرباحها مقابل 63 شركة سجلت تراجعا في أرباحها. كما سجلت 12 شركة خسائر في نتائجها المالية المنتهية في 31 مارس 2017 مقابل أرباح للفترة نفسها من عام 2016.

وسجلت 17 شركة أرباحا مقابل خسائر، في حين قلصت 14 شركة خسائرها خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2017 مقابل الفترة نفسها من العام السابق 2016. ورفعت خمس شركات خسائرها خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2017 مقابل الفترة نفسها من العام السابق 2016.