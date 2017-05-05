 الغرفة التجارية الصناعية بتبوك تشارك في لغة الإشارة وسيلة مساعدة هامة للتواصل مع الأصم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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الغرفة التجارية الصناعية بتبوك تشارك في لغة الإشارة وسيلة مساعدة هامة للتواصل مع الأصم

الغرفة التجارية الصناعية بتبوك تشارك في لغة الإشارة وسيلة مساعدة هامة للتواصل مع الأصم
المناطق _تهاني الجهني
ضمن أسبوع الأصم العربي الثاني والأربعين والمقام سنوياً،شاركت لجنة المسؤلية الاجتماعية  بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك   في إقامة  الفعالية على مستوى منطقة تبوك  والتي تُقام تحت شعار لغة الإشارة وسيلة مساعدة هامة للتواصل مع الأصم.
قدمت اللجنة عرض مرئي يحتوي على مقطع فيديو يشرح معاناة الصم  في صعوبة التواصل لعدم وجود  مترجمين لغة اشارة أوضح للحضور رئيس لجنة المسؤلية الأستاذ محمد البلوي  بأن اللجنة تعي أهمية لغة الإشارة كوسيلة  هامة للتواصل مع الأصم  وأنها أكبر العقبات التي تواجهه للاندماج مع المجتمع المحيط لذا أوجدت اللجنة الحلول على أرض الواقع وذلك من خلال  تقديم دورة إعداد مترجم لغة اشارة للجنسين  والذي تخرجت منه الدفعة الأولى تزامنًا مع أسبوع الأصم العربي الثاني والأربعين وذلك بالتعاون مع الإتحاد السعودي للصم وكليات التقنية .
كما أضاف بأن عرض شهادات المجتازين  لهذه الدورة في ركن  اللجنة يعتبر من أكبر الانجازات التي تفخر بها اللجنة لهذا الموسم .

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