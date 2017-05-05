 ثقافة وفنون تبوك تدعو للمشاركة في فعاليات سوق عكاظ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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ثقافة وفنون تبوك تدعو للمشاركة في فعاليات سوق عكاظ

ثقافة وفنون تبوك تدعو للمشاركة في فعاليات سوق عكاظ
المناطق _تهاني الجهني
دعت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك المثقفين والمثقفات والفنانين والفنانات وكافة شرائح المجتمع بمنطقة تبوك للمشاركة في فعاليات سوق عكاظ لعام 1438هـ والتي تنطلق  خلال الفترة من 18-28 شوال 1438هـ حيث تتضمن الفعاليات 13 جائزة ومسابقة في عدد من المجالات الثقافية والفنية وهي مسابقة خطيب عكاظ ومسابقة عكاظ للإبداع المسرحي ومسابقة أطفال عكاظ  للفنون الشعبية ومسابقة شاعر شباب عكاظ وجائزة عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح وجائزة عكاظ للابتكار ومسابقة عكاظ للتصوير الضوئي ومسابقة عكاظ للفنون الشعبية وجائزة الحرف اليدوية وجائزة عكاظ الدولية للخط العربي وللفن التشكيلي ومسابقة عكاظ لريادة الأعمال وجائزة عكاظ الدولية للسرد العربي في القصة القصيرة.
وأكد مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي حرص جمعية الثقافة والفنون على أهمية مشاركة المبدعين والمبدعات والموهوبين والموهوبات في هذه المسابقة التي تهدف إلى تشجيع المواهب والمبدعين بالمملكة العربية السعودية  وبث روح التنافس بينهم. كلا في مجاله الفني والثقافي وتبوك كغيرها من مناطق المملكة تزخر بمثل تلك المواهب التي نتطلع بالجمعية بمشاركتهم بمثل هذه المسابقات المتميزة والسعي لنيل إحدى جوائزها القيمة.
هذا ويمكن معرفة المزيد من ضوابط وشروط مسابقة سوق عكاظ من خلال زيارة الموقع sooqokaz38/www.cutt.us .

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