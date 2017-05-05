النفط يفقد بعض أرباحه بعد توقعات أوبك بزيادة المعروض

فقدت مؤشرات أسعار النفط اليوم ,بعض ما ربحته صباح اليوم, عند تسوية عقوده الآجلة، ليرتفع خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو 44 سنتًا للبرميل، ويصعد بنسبة 0.93% عن مستوى الـ 47.77 دولار للبرميل، بعد بعد توقعات أوبك بزيادة المعروض.

كما فقد خام برنت بعد أرباحه, ليشهد التسوية بارتفاع 1%، في الوقت ذاته ويصل لمستوى 50.72 دولار، رابحًا 50 دولار من سعر البرميل.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، رفعت توقعاتها اليوم حول معروض الخام من الدول خارج المنظمة خلال للعام الجاري, بنحو 0.95 مليون برميل يومياً، مقابل تقديرات سابقة بلغت 0.58 مليون برميل.