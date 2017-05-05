مسافر يقاضي شركة طيران بسبب إبرة طبية بوجبته!

زعم شخص كان على متن رحلة لشركة “كانتاس” الأسترالية للطيران أنه عثر على إبرة طبية وسط وجبة قدمت له خلال الرحلة التي كانت متوجهة صوب سيدني من بريزبن، في كانون الأول الماضي.

ووفق ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الرجل قرر مقاضاة شركة “كانتاس” الأسترالية، حيث يقول إن العثور على الإبرة تسبب في صدمة واكتئاب بعد تناول الطعام كله تقريبا.

وكشف الرجل البالغ من العمر 51 عاما أنه شعر بألم حاد في لسانه بعد تناول قطعة دجاج، الشيء الذي جعله يستدعي أحد المضيفين ويخرج القطعة من فمه ليكتشف أن وسطها إبرة، فأخذ منديلا ووضع فوقه الإبرة والتقط صورة لها من أجل مقاضاة الشركة.

ورفضت شركة “كانتاس” هذا الادعاء، وقالت “من غير الممكن وصول إبرة إلى وجبة في الطائرة، لأنه يتم فحص كل الوجبات مرتين بواسطة أجهزة كشف المعادن قبل تحميلها إلى الطائرة”.

وأضافت “لا يوجد أي دليل على أن الإبرة كانت وسط الوجبة”.