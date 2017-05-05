 كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج المرشحين للقبول المبدئي على رتبة جندي أول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج المرشحين للقبول المبدئي على رتبة جندي أول

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج المرشحين للقبول المبدئي على رتبة جندي أول
المناطق _واس

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي من طالبي الالتحاق بمركز العمليات الموحد (911) بديوان الوزارة على رتبة (جندي أول ) للعام 1438هـ، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع ومعرفة نتائج القبول المبدئي ومواعيد المراجعة عبر موقع الكلية الإلكتروني http://www.kfsc.edu.sa.

ولفتت الكلية الانتباه إلى ضرورة أن تكون شهادة الدبلوم مصدقة ومختومة من المعهد وبختم آخر من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والتقيد بالمواعيد والجدول الزمني المحدد، مفيدة أنه لن يتم قبول أي طالب ما لم يكن ملفه مستوفيا كافة المستندات المطلوبة ومتزامناً مع تاريخ مراجعة الكلية.

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