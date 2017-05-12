“الإحصاء”: وفاة أكثر من 9 آلاف شخص بالمملكة بسبب الحوادث المرورية خلال 2016 المناطق _الرياض

كشفت بيانات للهيئة العامة للإحصاء ووزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الحوادث المرورية تسببت خلال عام 2016م في وفاة نحو 9031 شخصاً، يشكلون نحو 12.9%من جملة الوفيات في المملكة في نفس العام، والبالغة نحو 70 ألف حالة وفاة. وبحسب البيانات فإن إجمالي عدد الوفيات المرورية ارتفع من 518.795 ألف في الفترة من 2007 وحتى 2015 إلى 533.38 ألف عام 2016، بنسبة زيادة بلغت 2.8%، وتعتبر نسبة الزيادة في وفيات الحوادث المرورية خلال العام الماضي 2016 هي أعلى نسبة زيادة تحدث خلال العشر سنوات الماضية. وبلغ معدل وفيات الحوادث المرورية خلال العام المنصرم 2016 نحو 25.5 حالة وفاة يومياً، أي بمعدل حالة وفاة في الساعة يومياً، وارتفع عدد المصابين نتيجة الحوادث المرورية في عام 2016 بنسبة 5% مقارنة بعدد مصابي الحوادث المرورية خلال عام 2015.