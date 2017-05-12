نائب الرئيس اليمني: حريصون على إنهاء معاناة المدنيين.. ونثمن جهود التحالف بقيادة المملكة

ثمّن نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح جهود دول التحالف الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وما تقدمه من دعم مستمر على مختلف المستويات، مؤكدا حرص الحكومة الشرعية على إنهاء معاناة اليمنيين.
وجدد الفريق علي محسن، خلال لقائه، اليوم الخميس، في مدينة الرياض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حرص الحكومة الشرعية على إنهاء معاناة اليمنيين والتزامها الكامل بتقديم المساعدات الإغاثية والسماح بوصولها إلى المناطق المتضررة ومنح فرق الإغاثة التسهيلات اللازمة وسعي الشرعية الحثيث لإعادة الإعمار وإحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث.
وأكد نائب الرئيس اليمني، أن المليشيا الانقلابية لازالت مستمرة في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين وتسببها في إزهاق أرواحهم وترويعهم وتجويعهم إضافة إلى إهدارهم للمال العام واستمرار نهبهم لمختلف الموارد وجبايتهم لأموال المواطنين لصالح حروبهم العبثية في وقت يتجرع اليمنيون صنوف الفقر والمجاعة.
وطالب نائب الرئيس اليمني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المجتمع الدولي إلى الضغط على الانقلابيين والإسهام في وقف عمليات تهريب الأسلحة إلى مليشيات الانقلاب للأسلحة ونهبها للمساعدات وجباية الأموال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
من جانبه، أكد المبعوث الأممي حرص الأمم المتحدة على تحقيق الأمن والسلام في اليمن وتركيزها على الجانب الإنساني والإغاثي استجابة لدعوة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وبما يخفف من معاناة اليمنيين.
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