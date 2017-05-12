 نائب الرئيس اليمني: حريصون على إنهاء معاناة المدنيين.. ونثمن جهود التحالف بقيادة المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني: حريصون على إنهاء معاناة المدنيين.. ونثمن جهود التحالف بقيادة المملكة

نائب الرئيس اليمني: حريصون على إنهاء معاناة المدنيين.. ونثمن جهود التحالف بقيادة المملكة
TO GO WITH AFP STORY BY ACIL TABBARA Yemeni General Ali Mohsen al-Ahmar speaks during an interview with AFP in Sanaa on February 18, 2012. Referendum-like elections will be held in Yemen on February 21 to approve Abdrabuh Mansur Hadi as a consensus president for a two-year term to replace President Ali Abdullah Saleh, who is stepping down after a year of protests under a Gulf-brokered deal. AFP PHOTO/MOHAMMED HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)
المناطق _واس

ثمّن نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح جهود دول التحالف الداعمة للشرعية بقيادة ‏المملكة العربية السعودية وما تقدمه من دعم مستمر على مختلف المستويات، مؤكدا حرص الحكومة الشرعية على إنهاء معاناة اليمنيين.‏

وجدد الفريق علي محسن، خلال لقائه، اليوم الخميس، في مدينة الرياض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ‏إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حرص الحكومة الشرعية على إنهاء معاناة اليمنيين والتزامها الكامل بتقديم ‏المساعدات الإغاثية والسماح بوصولها إلى المناطق المتضررة ومنح فرق الإغاثة التسهيلات ‏اللازمة وسعي الشرعية الحثيث لإعادة الإعمار وإحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث.‏

وأكد نائب الرئيس اليمني، أن المليشيا الانقلابية لازالت مستمرة في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين ‏وتسببها في إزهاق أرواحهم وترويعهم وتجويعهم إضافة إلى إهدارهم للمال العام واستمرار ‏نهبهم لمختلف الموارد وجبايتهم لأموال المواطنين لصالح حروبهم العبثية في وقت يتجرع ‏اليمنيون صنوف الفقر والمجاعة.‏

وطالب نائب الرئيس اليمني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المجتمع الدولي ‏إلى الضغط على الانقلابيين والإسهام في وقف عمليات تهريب الأسلحة إلى مليشيات الانقلاب ‏للأسلحة ونهبها للمساعدات وجباية الأموال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.‏

من جانبه، أكد المبعوث الأممي حرص الأمم المتحدة على تحقيق الأمن والسلام في اليمن ‏وتركيزها على الجانب الإنساني والإغاثي استجابة لدعوة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ‏وبما يخفف من معاناة اليمنيين.‏

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