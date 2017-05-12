 رئيس مركز ” شعبة نصاب” يدشن إشارتين مرورية في الطريق الدولي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس مركز ” شعبة نصاب” يدشن إشارتين مرورية في الطريق الدولي سنسخر التكنولوجيا لمصلحة المواطن .. أمين حائل اعتماد أمانة حائل مقدم خدمات تصديق حكومي استخراج قلمين من معدة رجل بعد 36 عاماً من ابتلاعهما نائب الرئيس اليمني: حريصون على إنهاء معاناة المدنيين.. ونثمن جهود التحالف بقيادة المملكة “الإحصاء”: وفاة أكثر من 9 آلاف شخص بالمملكة بسبب الحوادث المرورية خلال 2016 الرئاسة اليمنية: نرفض رفضاً قاطعاً تشكيل مجلس انتقالي جنوبي كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج المرشحين للقبول المبدئي على رتبة جندي أول مسافر يقاضي شركة طيران بسبب إبرة طبية بوجبته! النفط يفقد بعض أرباحه بعد توقعات أوبك بزيادة المعروض مواطن يبلغ عن صيدلية مخالفة والصحة تغلقها بالرياض أهالي بيشة يشيعون جثمان الشهيد “الشمراني” ثقافة وفنون تبوك تدعو للمشاركة في فعاليات سوق عكاظ

رئيس مركز ” شعبة نصاب” يدشن إشارتين مرورية في الطريق الدولي

رئيس مركز ” شعبة نصاب” يدشن إشارتين مرورية في الطريق الدولي
المناطق _ الحدود الشماليه

دشن رئيس مركز شعبة نصاب الاستاذ سلطان الجارد عدد اشارتين ضوئيتين في مداخل مدينة الشعبه علی الطريق الدولي وذلك بحضور المهندس عبد العزيز عامر الغشم رئيس بلدية شعبة نصاب ومدير شرطة الشعبه العقيد هايس الرخيص

وقد تم إنشاء وتجهيز الإشارات الضوئية بجهود موفقة من بلدية شعبة نصاب بناءا على توجيهات صاحب السمو أمير منطقة الحدود الشمالية حفظه الله وبمتابعة من أمين منطقة الحدود الشمالية سعادة المهندس عبدالمنعم الراشد وبإشراف رئيس البلدية .
وذلك للحفاظ علی انسيابية حركة المرور والمحافظة علی ارواح وممتلكات المواطنين والمسافرين وإظهار المدينة بشكل الحضاري المطلوب ولدراء الحوادث المرورية لا سمح الله و سائلين الله ان يحفظ الجميع من كل مكروه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>