رئيس مركز ” شعبة نصاب” يدشن إشارتين مرورية في الطريق الدولي

دشن رئيس مركز شعبة نصاب الاستاذ سلطان الجارد عدد اشارتين ضوئيتين في مداخل مدينة الشعبه علی الطريق الدولي وذلك بحضور المهندس عبد العزيز عامر الغشم رئيس بلدية شعبة نصاب ومدير شرطة الشعبه العقيد هايس الرخيص

وقد تم إنشاء وتجهيز الإشارات الضوئية بجهود موفقة من بلدية شعبة نصاب بناءا على توجيهات صاحب السمو أمير منطقة الحدود الشمالية حفظه الله وبمتابعة من أمين منطقة الحدود الشمالية سعادة المهندس عبدالمنعم الراشد وبإشراف رئيس البلدية .

وذلك للحفاظ علی انسيابية حركة المرور والمحافظة علی ارواح وممتلكات المواطنين والمسافرين وإظهار المدينة بشكل الحضاري المطلوب ولدراء الحوادث المرورية لا سمح الله و سائلين الله ان يحفظ الجميع من كل مكروه.