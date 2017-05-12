 تركيا تعتزم بناء جدار خرساني على الحدود مع إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الغذاء والدواء” تفتش 594 منشأة غذائية وتضبط 30 طناً أغذية مخالفة خلال رجب الماضي “وزراء مالية السبع” يبحثون فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي تتبناها “السعودية” منذ (42) عاماً .. تكريم دولي للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لجهودها في العمل الإغاثي والإنساني ​”الأمن العام”: ضبط عدد كبير من المخالفين في المدن الحدودية يعملون لجهات استخباراتية أمطار على نجران وجازان وعسير والباحة “الصحة”: تقدم طبيب الأسنان السعودي على وظيفة يلغي عقد الأجنبي سامسونغ بدأت بمحل بقالة وبيجو بمطاحن بُن.. بدايات غير متوقعة لأشهر الشركات العالمية السودان.. حكومة وفاق ومساعدون جدد للبشير مقترحات أممية جديدة للحل في اليمن تشمل الحديدة تركيا تعتزم بناء جدار خرساني على الحدود مع إيران لندن: مشاركة المملكة في التحالف العربي دفاع عن النفس ضد من يستهدف أراضيها العثور على مقابر جماعية جديدة غرب العراق

تركيا تعتزم بناء جدار خرساني على الحدود مع إيران

تركيا تعتزم بناء جدار خرساني على الحدود مع إيران
المناطق - وكالات

تعتزم  تركيا بناء جدار خرساني على الحدود مع  إيران، يصل طوله إلى 70 كيلومتراً لمنع هجمات عناصر حزب  العمال الكردستاني من داخل الأراضي الإيرانية.

يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن أنقرة قد تحصل على ضوء أخضر بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب  أردوغان إلى واشنطن بضرب حزب العمال الكردستاني شمالي  العراق، بعد فشلها في منع قرار# واشنطن تزويد  وحدات حماية الشعب الكردية في شمال  سوريا بالأسلحة الثقيلة.

فيبدو أن تغليب المصالح التركية بات مُقدماً على جلب المنافع الإيرانية.

فخطوة بناء الجدار الخرساني ترى فيها إيران تأثيراً سلبياً، خصوصاً أن تقارير عدة تشير إلى علاقة سرية مع حزب العمال وتحريكه من قبل #طهران في أحيان عدة لتحقيق ضغوط على  أنقرة وتحقيق مصالح في شمال العراق أو سوريا.

وبالرجوع لما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فيبدو أن ما خسره الرئيس التركي مع القرار الأميركي بتسليح  أكراد سوريا قد يحصده بالحصول على ضوء أخضر للهجوم على معاقل حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق، وهو الحليف الرئيسي لوحدات الحماية الكردية السورية التي تؤرق نشاطاتها أنقرة.

استنتاج من الصحيفة بانتزاع أردوغان الضوء الأخضر من تراممب بضرب الحزب الذي تصنفه تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالإرهابي قد يحقق بعضاً من الأهداف التركية، إلا أنه لا يمنع قيام  منطقة كردية مستقلة قرب الحدود التركية مع سوريا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>