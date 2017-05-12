 مقترحات أممية جديدة للحل في اليمن تشمل الحديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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مقترحات أممية جديدة للحل في اليمن تشمل الحديدة

مقترحات أممية جديدة للحل في اليمن تشمل الحديدة
المناطق - الرياض

فيما يواصل المبعوث الدولي إلى اليمن  اسماعيل ولد الشيخ أحمد مشاوراته في  الرياض للتحضير لإطلاق محادثات جديدة، قدم المبعوث الدولي مقترحات جديدة للحل في  اليمن، وأخرى معدلة للمقترحات السابقة.

وقد التقى  ولد الشيخ  أحمد بشخصيات عدة خلال اجتماعاته في المملكة أمس الخميس، في مقدمتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور  هادي الذي طالب بتأمين المساعدات الإنسانية لاستئناف المفاوضات، إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي فضلا عن سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن.

ووفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”، ونقلا عن مصادر في مكتب ولد الشيخ أحمد، فإن المقترحات الجديدة شملت ضمّ قضية  الحديدة للخطة الأمنية للحل في اليمن كونها من أكثر المناطق التي تتعرض إلى نقص حاد في الاحتياجات الإنسانية.

وطالب المبعوث الدولي بتكثيف المساعدات الإغاثية لليمنيين. ولفت ولد الشيخ في حديث للصحيفة إلى مبادرات إنسانية عدة، يجري العمل عليها “تحت إطار موسع لم تعرفه المنطقة من قبل”، على حد وصفه.

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