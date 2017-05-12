السودان.. حكومة وفاق ومساعدون جدد للبشير

أعلن في السودان عن تشكيل حكومة وفاق وطني الخميس، تمثل عشرات الأحزاب والحركات والتيارات التي شاركت في الحوار الوطني، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وبحسب الوكالة، سيؤدي الوزراء ووزراء الدولة بحكومة الوفاق القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة، إيذانا ببدء عمل الحكومة التي سيقع عليها عبء تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

إلى ذلك، أصدر الرئيس عمر البشير مرسوما جمهوريا بتعيين حسبو محمد عبد الرحمن، نائبا لرئيس الجمهورية.

كما أصدر البشير مرسوما آخر بتعيين مساعدين لرئيس الجمهورية، هم، محمد الحسن الميرغني، مساعد أول للرئيس، والمهندس إبراهيم محمود حامد، وموسى محمد أحمد، واللواء ركن عبد الرحمن الصادق المهدي.

وقال الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، “إن حكومة الوفاق الوطني التي تم الإعلان عنها تعد حكومة كفاءات، حيث ضمت أكثر من 12 شخصا من حملة درجة الدكتوراة، و4 بدرجة البروفيسور، بجانب عدد مقدر من المهندسين”.

وأضاف، أن الحوار الوطني يمثل أكبر مشروع سياسي بعد الاستقلال تشهده البلاد، مشيدا بروح التوافق التي اتسمت والمشاورات بين قيادات الأحزاب والقوى السياسية.

وأوضح “ظللنا منذ 8 مارس الماضي في حالة تشاور بشأن مطلوبات ومعايير اختيار الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، وقد تكللت مشاوراتنا بالنجاح”، مشيدا بتعاون قيادات الأحزاب في تقديم أفضل العناصر للحكومة.

وقال الفريق أول ركن بكري، إن المؤتمر الوطني تنازل عن 6 وزارات أساسية، و6 من وزراء الدولة، فيما تنازل الحزب الاتحادي الأصل عن وزير دولة، موضحا أن هذه التنازلات ما كان لها أن تتحقق لولا الروح الوفاقية التي سادت المشاورات بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية.